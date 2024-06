ANP Verstappen na de race in Oostenrijk

NOS Sport • vandaag, 20:06 Aanvaring Verstappen en Norris hing in de lucht: 'Kan eindigen met ernstig ongeluk' Louis Dekker verslaggever Formule 1 in Oostenrijk

Lando Norris en Max Verstappen zijn doorgaans goede vrienden, maar na de vlammende ontknoping van de Oostenrijkse grand prix hebben de Formule 1-coureurs van McLaren en Red Bull Racing wel wat uit praten.

Ze streden fel om de overwinning, maar die ging naar George Russell omdat de twee kemphanen elkaar van de baan reden. Bij de zoveelste inhaalpoging van de Brit op de Nederlander raakten ze elkaar, met bij allebei een lekke band als gevolg.

'Max doet dingen die zomaar kunnen eindigen met een ernstig ongeluk", zegt Norris, die door het incident uitviel. "Behoorlijk roekeloos. Het komt wat wanhopig over."

Verstappen, die nog vijfde werd, ziet het anders: 'Hij smijt gewoon de auto zo laat mogelijk een bocht in en gokt dat de ander je ontwijkt. Zo wil je eigenlijk niet racen."

Onvermijdelijk

Christian Horner, de teamleider van Red Bull Racing, blikt nuchter terug op het Spielberg-weekend, dat de boeken in zal gaan als het eerste echte titanenduel tussen drievoudig wereldkampioen Verstappen en zijn Britse uitdager Norris.

"Het was onvermijdelijk dat Lando en Max elkaar een keer zouden elimineren. Dit hing in de lucht", zegt Horner. "Ze zaten de afgelopen weken al zo dicht bij elkaar. Max is een stevige racer. Dat weet Lando ook. Ik denk dat hij recht wilde zetten wat hij in de sprint en de vorige races fout deed. Daar zat vast nog een katertje in de weg."

Horner: "We verliezen de grand prix, maar Max loopt toch weer flink uit in de WK-stand, mede door zijn zege in de sprint op zaterdag. Ook in het WK voor constructeurs lijden we maar weinig schade. Wat dat betreft valt de uitslag mee, hoewel we een bijna zekere zege uit handen geven. Dus ja: een frustrerende zondag, maar geen total disaster."

"Zonde en onnodig", noemt Horner de aanvaring die hij beschouwt als een race-incident zonder hoofdschuldige. "Norris had al vier schoten afgevuurd en stond op scherp bij de wedstrijdleiding. Hij zou zonder meer een straf hebben moeten incasseren. Als ik naar de allesbepalende botsing kijk, zie ik een stevig duel. Max bijt van zich af en hij moet al weken vechten voor zijn zeges, maar Lando gebruikte ook zijn ellebogen. En wij gaven hem de kans, omdat Max' pitstop fout ging door een klemmende wielmoer."

Verstappens teambaas verwacht niet dat de vrienden nu veranderen in kemphanen. "Ze gaan vast geen potje padel spelen morgen, maar praten het vast wel uit. Relaties tussen coureurs hebben altijd pieken en dalen. Vriendschappen komen vanzelf onder druk als je strijd om de winst, maar wederzijds respect wint altijd."

Bij Norris was de woede een uurtje na het vallen van de vlag nog niet gezakt. "Er zijn duidelijk spelregels. We weten allemaal wat wel en niet mag. Max deed verdedigend dingen die niet worden getolereerd, maar hij werd steeds niet op zijn vingers getikt."

Roekeloos

Norris: "Ik weet wat ik moet verwachten als ik vecht met Max. Agressie, de grenzen opzoeken, racen op de limiet. Hij heeft al zoveel gewonnen en zo'n grote voorsprong in het WK. Van hem verwacht ik een fair en respectvol raceduel en dat was dit niet. Hij gaf me totaal geen ruimte en riskeerde botsingen tijdens het remmen. Ik viel echt fair aan, maar kon geen kant op."

Is het een deuk in vriendschappelijke relatie? Norris ontwijkt dat antwoord. "Het is niet aan mij om de lucht te klaren. Ik hoef denk ik niets te veranderen of te verantwoorden. Ik waardeer Max en weet hoe goed hij is, maar dit ging te ver. Ik ben teleurgesteld. Hij verknalde mijn race en rijdt mijn auto naar de knoppen. En verder wil ik er niet teveel over praten. Jullie mogen zelf bepalen wie hier fout zit."

Verstappen voelt zich na de race niet schuldig. "Ik deed geen rare dingen tijdens het verdedigen en vind het ook nogal streng dat ze mij een tijdstraf gaven. Ik maakte geen verboden bewegingen en bewoog alleen als ik niet remde. Misschien ziet dat er op televisie zo uit hoor, maar ik weet in dit soort situaties denk ik vrij goed wat ik moet doen."

AFP Verstappen rijdt met een lekke band de pits in

De 26-jarige Nederlander benadrukt dat Norris wel érg enthousiast aanviel. "Een paar divebombs. Je smijt gewoon de auto zo laat mogelijk een bocht in en gokt dat de ander je ontwijkt. Natuurlijk willen we allebei geen crash en geen lekke band, maar zo gebeurt het toch. Heel ongelukkig. Het komt ook een beetje door de aard van de bocht. Die leent zich er erg voor. Ik heb zelf ook wel eens op die manier aangevallen."

Beroerde race

"Aan het eind van de rit veroorzaken we dit gewoon zelf", analyseert Verstappen. "Het was een beroerde race. We hebben eigenlijk alles fout gedaan. Slechte strategie, te lang doorrijden op versleten banden en rampzalige pitstops. Daardoor gaven we McLaren de kans om aan te vallen."

Komend weekend kruisen Norris en Verstappen de degens opnieuw, in het Britse Silverstone. Dan is de strijdbijl allang begraven, verzekert de WK-leider. "We gaan binnenkort wel even praten. Niet meteen. Dit is niet het moment. We balen allebei, maar we komen er wel uit. Eerst even afkoelen."

