ANP Oscar Piastri

NOS Sport • vandaag, 12:04 In het kielzog van Verstappen en Norris nadert Piastri zijn eerste F1-zege Louis Dekker verslaggever Formule 1

Louis Dekker verslaggever Formule 1



Hij was er dit jaar al dichtbij. Tweede in Monaco, achter Charles Leclerc. Tweede in Oostenrijk, achter George Russell. En vorig seizoen stond hij in zijn debuutjaar al twee keer op het podium en won hij de sprintrace in Qatar. Oscar Piastri: "Maar die telt niet. Dat is geen echte grand prix-zege."

Het is een kwestie van tijd voordat Piastri zijn eerste "echte" Formule 1-race wint. De 23-jarige Australiër werkt pas zijn tweede seizoen af, maar presteert opmerkelijk solide. "Het gaat lekker. Ik heb in 2023 veel geleerd en daar plukken we nu de vruchten van. Als ik terugkeer op een circuit, merk ik dat ik ben gegroeid."

De Britse grand prix is de twaalfde race op de kalender, na Silverstone is het seizoen halverwege. Piastri is de enige coureur die alle rondes in alle grands prix heeft gereden, 679 in totaal. De McLaren-rijder staat zesde in het WK, voor George Russell en Lewis Hamilton (Mercedes) en net achter Max Verstappens ploeterende stalgenoot Sergio Pérez.

NOS

"Ik had er nog beter voor kunnen staan, maar we hebben niet alle kansen verzilverd", blikt Piastri kritisch terug. "Het waren geen kansen voor open doel, maar we hebben punten laten liggen."

Dol op Silverstone

Teamgenoot Lando Norris en wereldkampioen Max Verstappen zijn op Silverstone favoriet, maar Piastri voelt zich geen underdog. "De Bulls zijn moeilijk bij te benen. Vooral in snelle, vloeiende bochten. Daar wemelt het op deze baan van, maar we zijn niet kansloos. Ik ben dol op dit circuit. Met deze auto kunnen we aanvallen. Ik ga voor de winst. Waarom niet?"

Het is geen loze kreet. Verstappen domineert weliswaar het seizoen, maar ook Ferrari, McLaren en Mercedes boeken zeges. In de top acht staan alleen Pérez, Hamilton en Piastri nog droog. Laatstgenoemde heeft van hen de beste kaarten. "Er is geen circuit meer waarop we matig zijn. Vorig jaar moesten we het hebben van een paar uitschieters, zoals Qatar en Japan. Sinds drie maanden kunnen we ons overal meten met de top."

3:58 Piastri maakt grote stappen in Formule 1: 'Soms nog een beetje extra nodig'

"Natuurlijk zal het fluctueren. Ferrari was sterk in Monaco, Mercedes doet nu ook mee en Red Bull is overal goed. Maar we zijn aan elkaar gewaagd en weten precies hoe onze auto zich gedraagt. De zwaktes zijn weggewerkt en de sterke kanten behouden. Dat geeft ons zelfvertrouwen een boost."

Na een moeizame seizoensstart is McLaren Mercedes inmiddels voorbij. In de WK-stand is het gat naar Ferrari bijna gedicht en in de races kunnen de oranje bolides zelfs Verstappen het vuur na aan de schenen leggen. "Het helpt ons dat Pérez matig scoort", weet Piastri. "Max moet het in zijn eentje doen. Het helpt om twee auto's voorin te hebben. Dat biedt kansen en levert veel punten op."

De opmars is puur het resultaat van teamwork, vervolgt de coureur uit Melbourne. "Lando en ik geven bruikbare feedback aan het team. We willen namelijk al anderhalf jaar min of meer hetzelfde. Duizend mensen gaan daarmee aan de slag. Daar ligt de sleutel."

Tegenwind Red Bull

De progressie overtreft de verwachtingen. "We wilden het gat met Red Bull dichten, maar mikten op het eind van het seizoen. Vooral in langzame bochten hebben we veel terrein gewonnen. Red Bull heeft juist iets meer tegenwind. Ze komen op langzamere circuits met kerbstones iets minder uit de verf."

Reuters Piastri onderweg op Silverstone

Piastri ruikt de eerste zege. Hij was er in Oostenrijk al dichtbij, maar wuift dat weg. "Ik werd tweede omdat Max en Lando elkaar hadden geraakt."

Had hij de uiteindelijke winnaar George Russell kunnen aanvallen? "Nee, misschien als de race zes rondjes langer had geduurd. Maar dat is weer zo'n wat-als-verhaal. Het was mazzel dat ik nog in de buurt kwam. Ik was bij voorbaat kansloos door de gridstraf en de zevende startplek."

De komende maanden kan Piastri in de voetsporen treden van Verstappen: de regerend kampioen won in zijn tweede seizoen al een grand prix. Als het Piastri in Silverstone niet lukt, volgen nog twaalf herkansingen. "Het zijn details die bepalen of dat lukt. Een paar honderdsten sneller in de kwalificatie, iets beter mijn banden sparen in de race. Kleine dingen. Puntjes op de i. Eén klein foutje en je wint niet."

AFP Verstappen en Piastri lachen na de sprintrace in Oostenrijk

Het is ook gewoon een kwestie van de lange adem, denkt hij. "Je hebt tegenvallers en dips nodig om beter te worden. Om te pieken moet je leren van de dalen. Dat vergt tijd. Ik strijd tegen ervaren coureurs. Lando is met 24 jaar een van de jongsten, maar heeft al vijf jaar F1-ervaring."

De 26-jarige Max Verstappen is met drie wereldtitels en een vierde op komst bijna een F1-veteraan. Piastri is vastbesloten de Nederlander te onttronen. "Ik ben hem op de baan weinig tegengekomen, omdat hij zo domineert. Ik weet dat hij stevig knokt, maar daar deins ik niet voor terug. Ik wil iedereen verslaan. Max weet nog vrij weinig van mij. Dat kan in mijn voordeel uitpakken."