ANP Max Verstappen

NOS Sport • vandaag, 20:40 Verstappen versus Norris: de bijl is begraven, maar de strijd gaat door Louis Dekker verslaggever Formule 1

Ja, er is gepraat. Twee keer zelfs. Lando Norris en Max Verstappen hebben maandag en woensdag gesproken over hun botsing in de slotfase van de Oostenrijkse grand prix. De conclusie: zand erover. "Vanaf nu is het weer business as usual", zegt Norris in aanloop naar zijn thuisrace in Silverstone.

De McLaren-coureur heeft de knop omgezet, verheugt zich op de Britse grand prix en weegt zijn woorden. "De inhoud van mijn gesprekken met Max ga ik niet in detail delen." Wel is glashelder dat de 24-jarige Engelsman zijn stevige woorden grotendeels heeft ingeslikt. En de geëiste 'sorry' van Verstappen? Die is uitgebleven.

"Max heeft geen excuses aangeboden. Hij hoefde van mij ook geen sorry meer te zeggen", krabbelt Norris terug. Kort na de uitvalbeurt rolden de verwijten nog spijkerhard van zijn tong. Verstappen verdedigde roekeloos, reed onverantwoord, respectloos en te agressief. Van die spierballentaal is in Silverstone weinig over.

NOS Max Verstappen en Lando Norris komen met elkaar in botsing

"Ik heb dingen gezegd die ik niet echt meende. Het was overdreven. Pure frustratie. Na zo'n race-exit ben je hevig geëmotioneerd. Het is adrenaline, irritatie en teleurstelling. Hoe meer ik erover nadacht en de beelden terugkeek, hoe meer ik vond dat het gewoon overwegend mooie, goede duels waren. Dat is juist wat we willen."

'Onbenullig tikje'

Norris kan na vier nachtjes slapen de aanvaring met de wereldkampioen weer relativeren. "Max ging af en toe iets te ver, maar dit is wel wat de fans willen zien. En wij ook. Wiel tegen wiel. Pushen om centimeters. Het was een eigenlijk maar een klein, onbenullig tikje. Wel met grote consequenties, maar dat was botte pech. Max wilde ook niet crashen."

Kort na de race in Oostenrijk stonden de kemphanen nog stoïcijns naast elkaar zonder een woord te wisselen. Logisch, vindt de drievoudig wereldkampioen. "Emoties lopen hoog op tijdens een race. Je moet daarna tijd pakken om af te koelen. We zijn geen robots."

Voor Verstappen is Oostenrijk allang voltooid verleden tijd. "Je moet er niet lang bij stilstaan", zegt hij. "We hebben de beelden teruggekeken en het was een dag na de botsing alweer oké tussen ons. We zijn het voor 99 procent met elkaar eens. Dat is voor mij het enige dat telt."

0:53 Verstappen kijkt terug op botsing met Norris: 'Belangrijkste is dat ik oké ben met Lando'

"Als je vrienden bent, wil je niet met elkaar crashen. En zeker niet als het gaat om de zege. Lando is een goede vriend. Dat wil ik zo houden. Wat de rest van de wereld ervan vindt, interesseert me geen barst."

Ook online

Verstappen denkt dat de tik niet eens een deukje in de onderlinge relatie veroorzaakt. "Het is voor ons niks nieuws. Ook als we online racen tegen elkaar gaat het hard tegen hard. We vonden de duels heel erg leuk. We zijn er dol op en delen de passie, maar helaas raakten we elkaar. Een knullig tikje met grote gevolgen. Vooral voor hem. Dat was balen."

Incidenten als deze zijn onvermijdelijk, vindt Verstappen. "We zoeken de grenzen op. Dat moet. Anders word je nooit een topper, maar we weten dat we elkaar niet van de baan willen rammen. Verstappen stipt nog een onderbelicht detail aan: "Lando knokte in Oostenrijk voor zijn tweede F1-zege, ik voor mijn 62ste. Ik weet nog hoe ik mij voelde toen ik vocht voor mijn eerste zeges."

4:17 Coureurs over incident Verstappen-Norris: ongelukje, over de grens of gewoon goed racen?

Norris geeft toe dat het voor hem nog een beetje wennen is. "Ik heb dit soort duels om een grandprix-zege nog niet zo vaak meegemaakt. Vechten om een overwinning is heel anders dan een duel in de middenmoot."

Strijdbijl oppakken

Ook wat Norris betreft is het Oostenrijkse boek dicht. "We hebben allebei zin om de strijdbijl weer op te pakken. Ik loop niet weg voor een fel duel. Max racet anders dan andere coureurs. Stevig, op de limiet. Soms een beetje over de grens. Daarom is hij een kampioen."

Veel trek om nog terug te blikken op de apotheose heeft Norris niet. "Ik denk dat duidelijk is wat er is gebeurd. Dat heeft iedereen kunnen zien. Ja, ik had de touché kunnen voorkomen. De bocht iets ruimer kunnen nemen. Er zijn dingen die ik misschien anders moet doen, maar Max zal niet echt veranderen. Ik ook niet."

ANP Max Verstappen en Lando Norris na de sprintrace in Oostenrijk

Kritisch is Norris over de spelregels en rol van de wedstrijdleiding. "Agressief verdedigen is oké, maar er zijn grenzen en die moeten duidelijker zijn en beter worden nageleefd. Consequenter. Anders kan het een keer heel erg fout gaan."

Tijdstraf

Ook de tijdstraf die hij kreeg irriteert. "Ik kreeg vijf seconden straf voor een mislukte inhaalmanoeuvre. Belachelijk. Ik miste de bocht, gaf de positie terug en leverde minstens een seconde in. Dus ik had geen voordeel."

Norris heeft er geen goed woord voor over. "Het slaat nergens op. Wil je een saaie race? Wil je een grand prix zonder actie? Dan moet je dit soort straffen uitdelen."

Hamvraag

Hamvraag is of de bevriende kemphanen elkaar op Silverstone weer in de wielen zullen rijden. "We pakken de draad weer op", zegt Verstappen. "We gaan er weer flink tegenaan. Vol gas. Dat hebben we zo afgesproken. Daar houden we van. Het is ook goed voor de Formule 1 en ik verwacht dat McLaren hier weer gaat vliegen. "

Ook Norris zegt er klaar voor te zijn. "Vorig jaar leidde ik deze race een paar rondjes en werd ik tweede. Toen maakten we eigenlijk geen kans op de zege. Nu wel."