Getty Will Courtenay

NOS Sport • vandaag, 18:29 Klap voor Verstappen: hoofdstrateeg Courtenay vertrekt naar concurrent McLaren

Hoofdstrateeg Will Courtenay is de volgende die vertrekt vertrekt bij Red Bull. Courtenay gaat vanaf 2026 aan de slag als technisch directeur bij McLaren, dat heeft de ploeg dinsdag bekendgemaakt.

Courtenay werkt al geruime tijd bij Red Bull. Hij is sinds het debuut in 2005 werkzaam voor het team van Max Verstappen. Pas vanaf 2010 was dat in zijn huidige rol.

Omdat Red Bull hem wel blijft houden aan zijn huidige contract, kan Courtenay pas in 2026 de overstap maken naar het team dat dit jaar met Lando Norris de grootste concurrent van Verstappen huisvest.

Leegloop

Eerder dit jaar werd ook het vertrek van sportief directeur Jonathan Wheatley (naar Audi) en het vertrek van topontwerper Adrian Newey al bekend gemaakt bij Red Bull.

Het is een nieuwe stap in een seizoen vol onrust. Aan het begin van het jaar lag teambaas Christian Horner onder vuur wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag. In mei kondigde Newey aan te vertrekken en de sportieve prestaties van Red Bull zijn niet zoals gehoopt.

AFP Christian Horner

Verstappen is dan wel de leider in het kampioenschap, maar hij won al acht races op rij niet. De Nederlander leidt nog wel het klassement voor de wereldtitel, maar heeft zijn voorsprong in het kampioenschap van de Formule 1 de afgelopen maanden flink zien slinken. Hij heeft nog 52 punten voorsprong op Norris.