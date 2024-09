Reuters Max Verstappen

NOS Sport • vandaag, 16:47 Stopt Verstappen echt even met de Formule 1? 'Voor geld en titels hoeft hij niet door'

"Zo heb ik geen zin meer om door te gaan." Met die woorden zette Max Verstappen de racewereld even op scherp. De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 die stopt, gaat dat echt gebeuren?

"Zo'n vaart gaat het niet lopen", zeggen voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers en MP Motorsport-teambaas Sander Dorsman in de Formule 1-podcast. Maar toch hintte de Nederlander dit seizoen al vaker op een einde van zijn carrière in de koningsklasse.

De woede van Verstappen richtte zich dit weekend op de FIA. De coureur riep in Singapore over de boordradio dat zijn auto 'fucked' was. De autosportbond wil scheldwoorden verbannen en dus kreeg Verstappen een 'taakstraf' opgelegd. Dat schoot bij de Nederlander in het verkeerde keelgat.

Overigens niet alleen bij Verstappen: de vakbond van Formule 1-coureurs GPDA vindt dat de titelhouder te zwaar is gestraft en wil dit bespreken met de FIA.

'FIA heeft profileringsdrang'

"De autosportbond heeft last van profileringsdrang", zegt René de Boer, autosportspecialist en vaste speaker tijdens de grand prix in Zandvoort. "Ze bemoeien zich met steeds meer. Dat is eigenlijk sinds 2009 al aan de gang."

De Boer snapt niet dat de FIA zich bezighoudt met dit soort voorvalletjes. "In eerste instantie zijn ze een controlerende instantie. Zij moeten zorgen voor een gelijkwaardig speelveld, zowel technisch als sportief. Als er nou beledigingen gedaan worden, wordt gediscrimineerd of er op de man gespeeld wordt, dan moeten ze optreden. Maar we zitten toch niet op de peuterschool?"

Reuters Max Verstappen in Singapore

"Dit zijn volwassen mannen en professionele sportmensen. Natuurlijk zijn ze een rolmodel, maar laat ze zelf die verantwoordelijkheid pakken. Ze hoeven niet voor elk wissewasje op de vingers getikt te worden."

En zo denkt Lammers er ook over. "De straf gaat nergens over. Begrijp me niet verkeerd, ik ben ook geen voorstander van vloeken, maar ik heb zelf ook wel eens een halve raceronde fuck geroepen. Mijn stembanden waren meer versleten dan de racebanden. In de 'heat of the moment' ga je wel eens uit je dak."

'Cocktail aan ergernissen'

Maar was Verstappens woede dit weekend dan een momentopname? "Nee, er zit een cocktail aan ergernis in hem. Hij heeft al drie maanden niet gewonnen, daar wordt hij giftiger van. En hij stoort zich in toenemende mate aan hoe de Formule 1 wordt gerund", weet NOS-verslaggever Louis Dekker.

Zo wil de Formule 1 graag uitbreiden naar 25 races in het jaar, terwijl er dit jaar al van 22 naar 24 races is opgeschaald. Dat vindt Verstappen er veel te veel. Daarnaast is hij geen voorstander van sprintraces, het experimenteren met raceweekeinden en vindt hij dat er met regelmaat vreemd wordt gestraft. Zo snapte hij niks van de berisping die Carlos Sainz afgelopen weekend kreeg, toen hij na een crash in de kwalificatie lopend de baan overstak.

Die frustratie bij Verstappen komt er nu uit, ziet De Boer. In de tijd dat de autosportspecialist nog de persconferenties in de Formule 3 leidde, zag hij Verstappen ook regelmatig kribbig.

Reuters Verstappen tijdens de persconferentie in Singapore

"Als het niet goed liep, was hij niet van plan veel te vertellen. Als hij een resultaat niet behaalde door technische problemen, dan merkte je ook frustratie."

De uitspraken die Verstappen dit weekend over stoppen deed, snapt De Boer dan ook wel. De resultaten spelen daar een rol bij. "Als alles van een leien dakje gaat, haalt hij zijn schouders misschien wel op voor zo'n straf. Dit versterkt zijn gevoel dat het minder leuk wordt."

Huismus

Maar Verstappen hintte eerder dit jaar al op een toekomst buiten de Formule 1. Dat was in maart, toen het nog crescendo ging. Hij typeerde zichzelf als een huismus.

"Mijn leven draait al bijna twintig jaar om schema's en racekalenders. Elk seizoen min of meer hetzelfde. Of het nou om karten gaat of Formule 1, dat maakt weinig verschil. Ik wil vaker thuis zijn. Zo ben ik altijd geweest."

Reuters Verstappen is populair bij de fans

Misschien gebeurt dat al wel komend jaar, het zou George Russell niks verbazen, zo gaf de Brit eerder in de media aan. "Max kan een jaar vrij nemen voor 2026 en kijken wat het beste team is. Het zou me niets verbazen als hij dat zou doen."

'Statement richting FIA'

Dekker denkt daarom dat de kans er zeker is dat Verstappen er even tussenuit knijpt. "Hij wilde kampioen worden en dat is bereikt. Voor het geld en de wereldtitels hoeft hij het niet te doen. Hij rijdt alleen nog omdat hij het leuk genoeg vindt."

Dorsman, die Verstappen hielp met de eerste kennismaking met de autosport, denkt dat zoiets niet gaat gebeuren. "Hij vindt het veel te leuk en is er veel te competitief voor. Deze uitspraak is meer een statement richting de FIA. Thuiszitten gaat hij niet doen. Ja, dat vindt hij nu leuk omdat hij een heel jaar onderweg is. Maar als je langer thuiszit, gaat de benzine vanzelf weer door je aderen stromen."