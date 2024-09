Reuters

'Taakstraf' Verstappen om taalgebruik, trainingen verlopen matig voor Red Bull

Max Verstappen moet "een taak in het publieke belang uitvoeren", omdat hij donderdag in een persconferentie voor de Formule 1 Grand Prix van Singapore het woord fucked bezigde. Die straf kreeg hij van de autosportfederatie FIA, die deze week aankondigde strenger op te gaan treden tegen schuttingtaal.

Kort voor de straf bekend werd, had Verstappen de vierde tijd neergezet in de eerste vrije training. Op het stratencircuit van Marina Bay was de coureur van Red Bull Racing 0,334 seconde langzamer dan Charles Leclerc, die de snelste tijd noteerde.

Concurrent Lando Norris van McLaren zette de tweede tijd neer, achter Ferrari-rijder Leclerc. De derde tijd was voor Carlos Sainz, ook van Ferrari.

In de tweede training zag de top drie er hetzelfde uit, maar viel Verstappen ver terug. Hij meldde via de boordradio weinig grip te hebben en kwam niet verder dan de vijftiende tijd.

Debat over schelden

Deze week riep FIA-chef Mohammed Ben Sulayem de coureurs op minder te vloeken. Sindsdien wordt er aardig wat gedebatteerd over hoe erg het is als er over de boordradio (of op een persconferentie) wordt gescholden.

Dat Ben Sulayem opmerkte dat "we ons in de Formule 1 niet als rappers moeten gedragen", schoot Lewis Hamilton in het verkeerde keelgat. Hij vond die vergelijking stereotype en racistisch.

In het vonnis van de FIA staat dat Verstappen some work of public interest moet gaan verrichten, een taak in het publieke belang dus. In gesprek met de FIA over het voorval zou Verstappen zich nog verontschuldigd hebben en geprobeerd hebben uit te leggen dat Engels zijn moedertaal niet is.

Het mocht niet baten. De grote vraag is nu natuurlijk hoe die 'taakstraf' er precies uit zal zien. In 2018 moest Verstappen een dag meelopen met stewards, nadat hij Esteban Ocon een duw had gegeven.

'Hoe oud zijn we nou?'

Verstappen reageerde eerder laconiek op de oproep van Ben Sulayem om minder te vloeken. "Het is de adrenaline. Iedereen vloekt, het heeft totaal geen zin om dat te verbieden. Hoe oud zijn we nou met z'n allen, dat we ons hier druk om maken?"

"In andere sporten gebeurt het ook, maar dan hangen er geen microfoons. In de Formule 1 worden de boordradio's uitgezonden. Ze zouden ook kunnen besluiten dat niet te doen."