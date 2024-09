AFP

NOS Voetbal • vandaag, 15:59 Verstappen denkt in Singapore niet aan winnen: 'Norris verslaan, is belangrijker' Louis Dekker verslaggever Formule 1

Louis Dekker verslaggever Formule 1



"Pfff..." De eerste reactie van Max Verstappen op zijn resultaten in de grand prix van Singapore spreekt boekdelen. Nooit won hij op het stratencircuit rond Marina Bay. Het is op de huidige Formule 1-kalender zelfs de enige grand prix die hij nog nooit op zijn naam heeft geschreven.

Ook komend weekend start hij niet als favoriet. "We krijgen het hier zwaar. Dat is al jaren zo. Laten we eerst maar eens zorgen dat we Q3 halen", sombert Verstappen in Formule 1-jargon. Zijn boodschap is duidelijk: kwalificeren in de top-tien is hier wel het doel, maar vanzelfsprekend is het niet.

"Het moet normaal gesproken haalbaar zijn, maar verwacht niet dat ik hier zomaar de auto op pole position zet. Dit is voor ons een lastig, uitdagend circuit. Deze auto houdt niet van kerbstones en hobbels."

Verstappen kampt met tegenwind. Hij is weliswaar de enige coureur die dit seizoen meer dan twee grand prixs heeft gewonnen (het zijn er zelfs zeven), maar zijn laatste zege is alweer van zeven GP-weekends geleden. Dat knaagt.

Een klein wonder

"Als ik hier zondag win?", herhaalt de Red Bull-coureur de vraag. "Dan is er een klein wonder gebeurd."

"Dit is voor ons nooit een goed circuit geweest. Het kan niet opeens vanzelf magisch een stuk beter gaan. Dit is gewoon niet onze favoriete baan. Dat zal wel zo blijven, maar ik krijg de komende jaren nog wel een paar kansen om dat recht te zetten. Ik ga dus niet roepen dat ik hier verwacht te winnen. Ferrari zal hier sterk zijn en ik denk dat McLaren ook een voorsprong op ons heeft."

EPA

Met gemengde gevoelens vloog de WK-leider deze week van Bakoe naar Singapore. De vijfde plaats in Azerbeidzjan kon niet verbloemen dat zijn grand prix daar ronduit belabberd verliep. Het leverde hem zelfs schaarse kritiek op.

Diverse televisie-analisten verbaasden zich erover dat Verstappen nauwelijks van zich af beet toen rivaal Lando Norris (McLaren) aanviel. "Er viel niks te verdedigen. Ik kan helemaal niks met dat soort opmerkingen", reageert de drievoudig wereldkampioen stoïcijns.

'The car was fucked' Verstappen kreeg in Singapore de lachers op zijn hand toen hij terugblikte op zijn mislukte race van afgelopen weekend. "The car was fucked", zei hij kort nadat FIA-topman Ben Sulayem coureurs had opgeroepen minder schuttingtaal te gebruiken. "Ik denk niet dat ik iets geks heb gezegd", zei Verstappen even later. "Er is een verschil tussen gewoon schelden en mensen beledigen. The car was fucked. Vertaal het maar hoe je het wilt." "Het is de adrenaline. Iedereen vloekt, het heeft totaal geen zin om dat te verbieden. Hoe oud zijn we nou met z'n allen, dat we ons hier druk om maken? In andere sporten gebeurt het ook, maar dan hangen er geen microfoons. In de Formule 1 worden de boordradio's uitgezonden. Ze zouden ook kunnen besluiten dat niet te doen."

Verstappen had zich vooraf al verzoend met een Bakoe-bijrol. "Ik wist tijdens de kwalificatie al dat het een lastig verhaal zou worden omdat we aanpassingen hadden gedaan die averechts werkten. Het pakte gewoon negatief uit. En die veranderingen mag je niet terugdraaien, dus dan zit je er in de race mee opgescheept. Maar het positieve is dat we in Azerbeidzjan hebben geleerd wat we niet moeten doen."

Een andere meevaller was het optreden van teamgenoot Sergio Pérez, die lang meestreed om de overwinning, tot hij samen met Carlos Sainz hard van de baan klapte. "'Checo' zat er goed bij en dat is bemoedigend. Het gaat de goede kant op. We begrepen heel lang niet wat het grote probleem met onze auto was. Inmiddels weten we dat wel. Alleen nu moeten we doorontwikkelen en de goede stappen zetten."

Minder stuiteren

Welke stappen dat exact zijn, blijft onduidelijk. Details worden niet gedeeld, maar de hoofdlijnen die Verstappen schetst, zijn helder. "Minder stuiteren en de auto meer onder controle houden, vooral in de langzame bochten. Zorgen dat hij rustiger ligt. Dat zou al veel helpen en ons leven makkelijker maken."

AFP

Verstappen verdedigt in Singapore een voorsprong van 59 punten, met nog zeven races te gaan. "Het weekend is geslaagd als ik uitloop in het kampioenschap", zegt hij.

Het doel: voor rivaal Norris over de streep komen. Een kluif. "McLaren is een zware tegenstander. Ze zijn ons voorbij, maar het is aan ons. We moeten sterker worden."

'Flexibele' achtervleugel

Red Bull Racing heeft nog een andere troef. De renstal kijkt met argusogen naar de 'flexibele' achtervleugel van McLaren. Die beweegt en lijkt daardoor extra topsnelheid te creëren.

Autosportfederatie FIA onderzoekt de kwestie, maar voor Verstappen is het glashelder. "De beelden zijn toch heel duidelijk? Dat zie je zelfs met één oog. Hij buigt en beweegt. De FIA moet besluiten of het legaal is. Als het van de FIA mag, moeten wij ook die kant op."