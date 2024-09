EPA Oscar Piastri en Lando Norris in Bakoe

NOS Sport • vandaag, 06:06 Nog altijd kiest McLaren voor Norris én Piastri: 'Werken met principes, niet met regels' Joost Smedema redacteur Formule 1

Joost Smedema redacteur Formule 1



Teamorders? Fred Vasseur trekt een wenkbrauw op, denkt even na en haalt adem. Maar de Ferrari-teambaas houdt zich in. "Ik kan het beste maar even niks zeggen."

Concurrent McLaren probeerde afgelopen week bij de Grand Prix van Azerbeidzjan een einde te maken aan de onduidelijkheid over de teamstrategie. Maar toen teambaas Andrea Stella zich had uitgesproken en de coureurs daarop reageerden, nam de verwarring alleen maar toe.

Wat te doen met twee sterke coureurs?

Het luistert ook nauw, Vasseur houdt zich niet voor niks op de vlakte. Wat doe je als twee coureurs van hetzelfde team kansrijk zijn in een race en/of het kampioenschap? Voor wie kies je dan? Het vraagstuk is haast even oud als de Formule 1 zelf en zal ongetwijfeld ook komend weekeinde in Singapore de kop opsteken.

Zowel bij de Grand Prix van Hongarije als de race in Monza riep de strategie van McLaren vragen op. Oscar Piastri finishte er voor Lando Norris, die de WK-punten hard nodig heeft, wil hij Max Verstappen zenuwachtig maken.

Zeven GP's voor het einde van het seizoen is het verschil 59 punten.

NOS

Voor het weekeinde in Bakoe zei Stella dat Norris voortaan de voorkeur zou krijgen boven Piastri. Maar dat betekent niet dat Piastri steevast zijn rem zal intrappen om zijn teamgenoot voorbij te laten, benadrukten beide rijders. "Als Oscar strijdt voor de zege of het verdient zelf te winnen, mag hij dat", zei Norris voor de race.

Piastri: "Er zijn nog wat gesprekken voor nodig, maar het belangrijkste punt is dat ik niet elke race aan de kant ga voor Lando. Zo wil geen van ons tweeën racen. Als we voelen dat een van de twee het duidelijk beter voor elkaar heeft, wie dat ook is, willen we dat die coureur beloond wordt. Dat is waar het een beetje ingewikkeld is. Nog steeds."

Ons belangrijkste principe: het teambelang staat voorop. McLaren-teambaas Andrea Stella

In Bakoe haalde Norris, onbedoeld, tijdelijk de angel uit het dilemma met een mislukte kwalificatie: plek 15 op de startgrid. Piastri startte wel van de eerste rij en won voor de tweede keer in zijn carrière een grand prix. Dank de steun van Norris, benadrukte Stella.

McLaren vreesde dat Piastri zijn tweede plek zou verliezen na een tactische keuze van Red Bull. Door Norris te vragen Sergio Pérez een paar ronden af te stoppen, hield Piastri genoeg marge om tweede te blijven. "Lando mag 50 procent van Oscars overwinning op zijn conto schrijven", zei Stella.

AFP Andrea Stella

"Dit laat zien dat we de races benaderen als één team. Als een rijder hulp nodig heeft, zal de andere coureur die geven. Dat is een kracht in deze spannende competitie."

"Na Monza hebben we een goed gesprek gehad. Lando, Oscar en ik zijn het erover eens dat het niet acceptabel is als we als eerste en tweede een bocht ingaan en er als eerste en derde uitkomen. Dat gaat in tegen ons belangrijkste principe: het teambelang staat voorop."

'Bij regels moet je duizend scenario's doornemen'

Zoals Vasseur kriebels krijgt bij het woord teamorders, wil Stella niet spreken van regels. "We werken met principes, dat is iets anders. Met principes geef je jezelf de ruimte je aan te passen aan elke situatie, maar je hebt wel een richtlijn uitgezet."

"Bij regels kun je veel minder makkelijk verschillende kanten op en moet je duizend verschillende scenario's doornemen om te bepalen: welke regel gaat hier op?"

Soms bezorgt het je hoofdpijn. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner benijdt Stella niet. "Ze hebben Oscar vast en zeker verteld dat er een hoofdcoureur is en een ondersteunende coureur. Zoals Mercedes dat tegen George (Russell, red.) zei en Ferrari tegen Carlos (Sainz, red.). Maar als de tweede coureur de eerste gaat verslaan, levert dat problemen op."

"McLaren betaalt Lando vijf keer zoveel als Oscar, je zou verwachten dat hij de eerste coureur is. De verwarring ontstaat als de verhoudingen vanaf het begin van het jaar anders zijn dan je verwacht."

Horner spreekt uit ervaring. "Toen Daniel Ricciardo naar ons team kwam (in 2014, red.) zou hij de tweede coureur worden achter Sebastian Vettel. Maar hij won drie races dat jaar en Sebastian geen een. Soms bezorgt het je hoofdpijn."

Red Bull Content Pool 2014: Vettel viert de GP-zege van Ricciardo in Canada met een fles champagne

Twee coureurs die races kunnen winnen, lijkt voor een teambaas nog zo aantrekkelijk, maar Horner denkt daar anders over. "Het is heel moeilijk te managen, de kans op onduidelijkheid is groot. Natuurlijk is de strijd open aan het begin van het seizoen, maar je zult op een van je paarden moeten inzetten. Zeker als je meedoet in de titelstrijd."

'We hebben twee eerste coureurs'

Stella noemt richting de GP van Singapore geen van zijn paarden bij naam. "We hebben twee eerste coureurs. Dat betekent dat we in eerste instantie beslissingen nemen in het teambelang."

"We willen de constructeurstitel winnen. En ja, we willen ook het rijderskampioenschap winnen. Lando staat er het beste voor, dus normaal gesproken zouden we hem gesteund hebben."

"Maar we zagen het bewijs dat Lando een rol speelde in de zege van Oscar. Dat zal onze benadering blijven. We kijken na elke race met de coureurs wat de beste aanpak zal zijn, zo maken we ook het plan voor Singapore."

NOS De GP van Singapore bij de NOS