McLaren stoot Red Bull van eerste plek: 'Uitvoering coureurs gaat verschil maken'

Niet de Formule 1-auto, maar de coureur in die auto maakte zondag het verschil in Bakoe, zegt McLaren-teambaas Andrea Stella na de overwinning van Oscar Piastri in de Grand Prix van Azerbeidzjan. "Zijn talent en de precisie in de uitvoering van zijn inhaalactie op Charles Leclerc waren doorslaggevend."

"Kijk je naar de auto's en de slijtage op de banden, dan zaten Red Bull, Ferrari en wij heel dicht bij elkaar. Red Bull worstelde het meest in de kwalificatie, maar in de race zagen we dat de verschillen marginaal waren."

McLaren aan de leiding

Hoe langer het Formule 1-seizoen duurt, hoe meer de drie teams die zondag om de zege vochten naar elkaar toe trekken. In Azerbeidzjan raakte Red Bull Racing de leiding in de constructeursstand kwijt. McLaren voert nu, voor het eerst sinds 2014, de ranglijst aan met een voorsprong van 20 punten. Ferrari geeft er 51 toe.

"Dit is een flinke tik", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner. "Maar er zijn nog zeven grand prixs en drie sprintraces te gaan, dus er kunnen nog veel punten worden opgeraapt. En dat op veel verschillende soorten circuits. Het ligt nog helemaal open."

"Wij moeten nu bescheiden blijven", reageert Stella op het overnemen van de leiding. "Ik hoor vaak dat wij de beste auto hebben, maar dat zie je niet op veel circuits terug. We hadden hier geen voordeel ten opzichte van Ferrari en zelfs niet op Red Bull. De uitvoering van de coureurs gaat het verschil maken."

'Onderzoeken waar verschil vandaan kwam'

De snelste Red Bull van het weekeinde was, voor het eerst in tijden, de auto van Sergio Pérez. Een verkeerde afstelling in de balans van de auto, waarmee insturen makkelijk gaat zonder dat de achterkant wegglijdt, zette Verstappen al voor de kwalificatie op een onoverbrugbare achterstand.

Het was een keuze die Verstappen zelf had gemaakt met zijn engineers. "We zullen heel gedetailleerd onderzoeken waar het verschil tussen de twee auto's vandaan kwam", zegt Horner. "Max voelde zich niet zo comfortabel als Pérez, we moeten begrijpen waarom."

Pérez maakte indruk op zijn teambaas. "Checo reed als een winnaar. Het is goed om zijn auto te zien meedoen voor de zege, maar enorm jammer dat hij het niet kon verzilveren met een podiumplaats."

In de slotfase van de race kwam Pérez in botsing met de Ferrari van Carlos Sainz. De twee raakten elkaar op het rechte stuk, knalden de muur in en bleven puntloos.

"Heel frustrerend", verzucht Horner, "Checo had op het podium moeten staan. In elk geval als nummer drie, misschien op de tweede plaats en hij had zelfs kunnen winnen."

'Gelukkig niet meer punten gepakt'

In de strijd om de titel bij de coureurs pakte Norris drie punten terug op Verstappen. De marge is verkleind van 62 naar 59 punten, terwijl Norris vanaf de vijftiende plek moest starten. "Gezien de kwalificatie van Lando is het frustrerend dat we hem niet konden verslaan", zegt Horner, "maar gelukkig heeft hij niet heel veel meer punten gepakt."

Norris zelf was verrast met zijn vierde plaats, hij rekende op een uitslag zo rond plek acht. Ook zijn teambaas had deze opmars niet zien aankomen. "Ik ben vaak optimistisch, maar dat hij Verstappen zou kunnen verslaan op de baan, had ik niet verwacht."

"Het viel zijn kant op omdat hij rustig bleef in het eerste deel van de race. Meer dan dertig ronden rijden op de harde band is moeilijk als je te veel van ze vraagt bij je inhaalacties."

"Hij hield alles onder controle en kon Verstappen daardoor aan het einde inhalen op de medium band, ook op dat setje heeft hij heel goed gepresteerd. Ik zie niet in waar hij het beter had kunnen doen."

Komend weekeinde is in Singapore al de volgende race van het seizoen. Horner put voor zijn renstal vooral hoop uit het bemoedigende optreden van Pérez. "Als we daarop kunnen voortborduren, is er geen reden waarom we daar niet competitief kunnen zijn."