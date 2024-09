Reuters Max Verstappen in Bakoe

NOS Sport • vandaag, 17:49 Verstappen vertrekt hoopvol uit Bakoe: 'Kunnen misschien weer structureel meedoen' Joost Smedema redacteur Formule 1 in Bakoe

Max Verstappen wist dat zijn auto moeilijk te besturen zou zijn in de door Oscar Piastri gewonnen Grand Prix van Azerbeidzjan. De wereldkampioen Formule 1 koos zaterdag voor de kwalificatie met zijn engineers voor een afstelling die de Red Bull-auto niet sneller bleek te maken.

Zijn kansen op het podium waren vanaf de zesde startplek al klein en de auto nog een keer aanpassen voor de race is volgens de Formule 1-regels niet toegestaan.

Verstappen leek vandaag af te koersen op de zevende plek, maar na een crash tussen Sergio Pérez en Carlos Sainz werd het toch nog een vijfde plaats.

'Prijs betaald voor onze aanpassingen'

"We hebben de prijs betaald voor de aanpassing die we deden voorafgaand aan de kwalificatie", zei Verstappen na de race. Hij had vooral moeite met de achterkant van de auto. "In de langzame bochten kwamen de achterwielen van de grond. Als je het contact met het asfalt verliest, wordt het wel heel moeilijk."

Verstappen: "Het viel allemaal de verkeerde kant op voor me. De balans was niet oké en ik zat een tijd vast achter Alex Albon en Lando Norris. Dan is dit geen verrassing."

Norris is Verstappens grootste uitdager in de WK-stand. Na een flinke inhaalrace werd de McLaren-coureur vierde. Norris vertrok als vijftiende na een totaal mislukte kwalificatie.

De afgelopen races is de McLaren-wagen steevast sneller dan die van Red Bull. Het leek vooral zaak de schade te beperken, maar na de kwalificatie was er hoop op een kleine winst.

Welke conclusie trekt Verstappen nu Norris toch drie punten is uitgelopen? "Aan de ene kant is het een gemiste kans, maar zij hadden ook meer uit het weekeinde willen halen."

Piastri won de race voor Charles Leclerc, die twee weken geleden nog zegevierde in Monza. En de race daarvoor werd gewonnen door Norris. De topteams in de Formule 1 zitten heel dicht bij elkaar.

"In zekere zin is dat een voordeel", aldus Verstappen met het oog op de WK-stand, "maar ik wil niet steeds op de vijfde of zesde plaats eindigen. We moeten het beter doen."

Pérez biedt hoop

Verstappen put hoop uit de race die Pérez afwerkte. Tot zijn crash met Sainz was een podiumplaats in zicht, de winst zelfs nooit heel ver weg. "Je ziet aan de prestatie van Checo (Pérez, red.) dat als de afstelling van de auto beter in orde is, er meteen veel meer mogelijk is. Hij deed weer mee om de overwinning."

"Vanaf nu kunnen we weer structureel meedoen als we de auto steeds een beetje beter maken." Maar of dat ook volgende week in Singapore het geval is? "Dat moeten we afwachten."

De crash van Sainz en Pérez, wie is de schuldige? Een ronde voor het einde ging het helemaal mis voor Sergio Pérez en Ferrari-coureur Carlos Sainz. De coureurs raakten elkaar na een inhaalactie bij Leclerc en kwamen in de muur terecht. Weg podiumplaats. Na afloop werd er nog flink nagesproken over wie de schuldige was. Sainz gaf Pérez de schuld. "Ik houd gewoon mijn racelijn aan en wil de slipstream van Leclerc volgen. Hij gaf mij geen ruimte en ik denk dat hij wel genoeg ruimte had. Maar dit is racen, dit heb je soms." Red Bull-teambaas Christian Horner vond juist dat de Spanjaard een grote fout maakte. "Sainz keek in zijn spiegel en stuurde toen in. Het zou me verbazen en teleurstellen als hij daar geen gridstraf voor krijgt." Pérez wilde geen schuldige aanwijzen. "Ik begrijp wat Sainz wilde doen, hij wilde Leclerc volgen, maar ik had meer snelheid en daardoor raakte hij mijn voorwiel. Het is jammer dat het zo gaat. Ik ben niet boos op hem, Carlos is de laatste waar ik problemen mee wil hebben." De FIA heeft besloten beide coureurs geen straf op te leggen.

In tegenstelling tot Verstappen had Piastri wel een uitstekende dag. Na zijn overwinning in Hongarije, die hij cadeau kreeg van zijn team door Norris gas terug te laten nemen, behaalde hij nu de winst op eigen kracht.

"Dit was waarschijnlijk de beste race uit mijn hele carrière. Ik dacht vandaag hooguit tweede te kunnen worden. We hadden vandaag namelijk niet de snelste auto, maar wel één waar ik mee kon vechten."

Reuters Oscar Piastri viert zijn zege in Azerbeidzjan

Dat lukte uitstekend. Piastri wist na zijn pitstop de leiding te pakken en te behouden.

"Ik greep mijn enige kans en nam echt veel risico. Ik had echt geen zin om tweede te worden en heb alles gegeven. Ik wist dat ik geen enkele fout kon maken en het was een flinke kluif om Leclerc, Pérez en Sainz van mijn lijf te houden. Maar ik heb het gedaan."

'Kleine inschattingsfout, grote consequenties'

Tot teleurstelling van Ferrari-coureur Leclerc natuurlijk. De Monegask had gehoopt na vier polepositions op rij in Bakoe nu eindelijk eens de overwinning te pakken in Azerbeidzjan.

"Het was een frustrerende race. We hebben gekozen voor iets meer neerwaartse druk. Dat zorgde ervoor dat we in de langzame bochten terrein konden winnen, maar op het rechte stuk waren we te langzaam. Dat bleek uiteindelijk een kleine inschattingsfout met grote consequenties."