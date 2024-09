Reuters Piastri ontkurkt de champagne

NOS Sport • vandaag, 14:39 Piastri wint spannende GP in Azerbeidzjan, Verstappen eindigt achter Norris

Oscar Piastri heeft de Grand Prix van Azerbeidzjan gewonnen. Het is de tweede GP-zege in de carrière van de Australiër.

Piastri bleef Leclerc voor in een spannend gevecht om de zege. Sergio Pérez en Carlos Sainz zetten in de laatste ronden nog de aanval in op Leclerc, maar klapten samen hard van de baan.

Max Verstappen eindigde na een matige wedstrijd op de vijfde positie. Lando Norris begon de race als vijftiende na een totaal mislukte kwalificatie, maar vocht zich terug naar P4.

Norris loopt drie punten in op Verstappen in het WK, mede vanwege het bonuspunt voor de snelste raceronde. Bij de constructeurs is McLaren voorbij aan Red Bull Racing. Voor McLaren is het de eerste keer sinds 2012 dat het team aan de leiding gaat in het WK.

Leclerc was goed weg bij de start en pakte meteen een voorsprong op Piastri. Verstappen ging meteen voorbij aan George Russell en reed vijfde na enkele bochten. Norris klom in het eerste rondje al drie plekken naar voren en kwam als twaalfde door.

Voor Lance Stroll verliep de openingsronde net wat minder, hij liep een lekke band op na contact met Yuki Tsunoda. De Japanner kreeg ook schade aan zijn auto.

Verstappen was de eerste van de koplopers die zijn pitstop maakte. Bijna alle rijders waren gestart op de mediumband. Alleen Norris kon langer wachten met zijn eerste pitstop, omdat hij op de hardere band begon.

Leclerc behield de leiding na zijn pitstop, terwijl Pérez veel dichter achter Piastri terechtkwam. De Mexicaan had er zelfs voor kunnen zitten, maar Piastri's teamgenoot Norris hield Pérez enige tijd op, waardoor Piastri net voor de deur van het duo de baan weer opkwam.

Piastri naar de kop

Na twintig ronden kreeg de GP een nieuwe leider. Piastri had goed tempo op de nieuwe banden en de McLaren-coureur verschalkte Leclerc met een mooie uitremactie. Pérez sloot meteen aan bij de koplopers.

Verstappen zat ondertussen even klem achter Norris, die zijn positie stevig verdedigde. Verstappen klaagde ook over haperende remmen. Norris kwam op zijn beurt ook niet voorbij Albon, maar had daardoor wel het voordeel van DRS ten opzichte van Verstappen.

Het gevecht vooraan zette zich voort. Leclerc voerde het tempo weer op en drong aan bij Piastri, maar de Australiër maakte zijn auto breed en gaf Leclerc geen mogelijkheid om hem te passeren.

Norris maakte in de 38ste ronde zijn pitstop. Met dertien ronden te gaan zat de Engelsman vijftien seconden achter Verstappen, maar Norris liep razendsnel in.

Vooraan bleef Leclerc druk zetten op Piastri, totdat zijn banden het opgaven. Pérez zette de aanval in. Toen Leclerc deze afsloeg, viel Sainz zelf aan. Pérez en Sainz raakten elkaar en vlogen hard van de baan.

Het leidde tot een virtual safety car, waardoor Piastri onbedreigd naar de zege kon rijden. Leclerc werd toch nog tweede, voor Russell.

Jongelingen Franco Colapinto (achtste) en Oliver Bearman (tiende) pakten allebei punten in hun tweede GP-deelname.