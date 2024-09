NOS Sport • vandaag, 09:33 Azerbeidzjan wil zichzelf met Formule 1 op de kaart zetten, maar laat niet alles zien Joost Smedema redacteur Formule 1 in Bakoe

Het is een bijzonder gezicht vanuit de paddock. Links een kolossaal Sovjet-bouwwerk, nog altijd de thuisbasis van meerdere Azerbeidzjaanse ministeries.

Rechts, richting de Kaspische Zee, staan hypermoderne wolkenkrabbers, woontorens en hotels.

EPA De skyline van Bakoe

Het zijn slechts twee van de minimaal vier periodes waarin je de gebouwen langs het stratencircuit van Bakoe kunt indelen. Naast Sovjet-architectuur en de recent uit de grond gestampte prestigeprojecten ligt de baan aan de stadsmuur uit de middeleeuwen. Daarnaast doen tal van gebouwen je twijfelen of je niet in Parijs bent beland.

De enorme panden in de bouwstijl art-nouveau herinneren aan de welvaart die ontstond rond 1900, te danken aan de vondst van olie in het land. Vanaf de kenmerkende balkonnetjes zien de bewoners ruim honderd jaar later coureurs voorbijschieten.

NOS/Joost Smedema Inwoners van Bakoe kijken vanaf een balkon op het circuit

"Al die stijlen vertellen het verhaal van de evolutie van de stad", zegt Arzu Huseynova, een van de lokale promotors van de Grand Prix van Azerbeidzjan. "Bakoe eert de geschiedenis, maar kijkt ook vooruit. Die mix van oud en nieuw zie je langs het hele circuit."

Geen foto van de andere kant

De meest fotogenieke plek die de coureurs passeren, vlak langs de stadsmuur uit de twaalfde eeuw, is het best te bekijken vanaf het dak van een restaurant. De trap naar boven is weggestopt in een verlaten en donker trappenhuis. Eenmaal boven is niet alleen het uitzicht op de baan indrukwekkend.

Ook van de andere kant van de stad, achter de luchtschachten die op het dak staan, zou een foto niet gek zijn. Maar dat mag niet, zegt de medewerker die mee naar boven is gelopen.

Waarom het niet gefotografeerd mag worden? "Omdat dat de regels zijn", is zijn summiere uitleg.

AFP Het misschien wel mooiste plekje om het circuit van Bakoe te fotograferen

Azerbeidzjan wil de rest van de wereld vooral de pracht en praal van Bakoe laten zien. De schaduwzijde wordt niet belicht van het land waar sinds 1988 een oorlog woedt. Inzet van die oorlog is de regio Nagorno-Karabach. In de Sovjettijd was de provincie onderdeel van de Azerbeidzjaanse Socialistische Sovjetrepubliek, hoewel de bevolking overwegend bestond uit Armeniërs.

Na hevige gevechten met duizenden burgerdoden kreeg Armenië de regio in 1993 in handen. Een vredesverklaring werd nooit getekend, het geweld laaide geregeld op. In september 2023 nam Azerbeidzjan met een militair offensief de controle over het gebied over. Het merendeel van Armeense bevolking ontvluchtte Nagorno-Karabach uit angst voor etnische zuiveringen.

Vragen over die oorlog en de gevolgen daarvan voor de Formule 1 worden niet op prijs gesteld en niet beantwoord door Huseynova. De oorlog is politiek en daar wil de organisatie ver vandaan blijven.

Peperdure bliksemafleider

Azerbeidzjan wil de rest van de wereld liever verleiden met sportevenementen. Noem het een peperdure bliksemafleider. "De Formule 1 is een kans om te laten zien dat we in staat zijn grote evenementen te organiseren."

"Sinds de eerste editie in 2016 is de aandacht voor ons land enorm toegenomen. Het brengt duizenden fans naar de stad en creëert bovendien veel werkgelegenheid", zegt Huseynova.

Een jaar eerder, in 2015, waren de Europese Spelen het eerste grote sportevenement in het land. Die werden onder meer gevolgd door de finale van de Europa League in 2019. Een omstreden finale, want de Armeense Arsenal-speler Henrich Mchitarjan besloot niet af te reizen naar Bakoe uit vrees voor zijn veiligheid.

In 2021 werd een aantal EK-wedstrijden in Bakoe gespeeld, hoewel Azerbeidzjan zich sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie nooit voor een eindtoernooi wist te plaatsen.

In het rijtje sporttoernooien past ook de Formule 1. Het contract met organisator FOM loopt na 2026 af, maar Huseynova maakt zich over de toekomst geen zorgen. "De voortdurende investeringen in de infrastructuur en het entertainment zijn een signaal dat we het evenement elk jaar beter willen maken."

AFP Het Baku Olympic Stadium, waar in 2021 EK-wedstrijden werden gespeeld

Sterker, Bakoe denkt groter dan alleen aan de Formule 1. Ruim tien jaar geleden mislukte de eerste poging de Olympische Spelen naar Azerbeidzjan te halen. Huseynova sluit een nieuw bidbook zeker niet uit.

"Er zijn op dit moment geen specifieke plannen, maar Azerbeidzjan staat absoluut open voor het idee. We onderzoeken graag de mogelijkheden om prestigieuze sportevenementen naar het land te halen."