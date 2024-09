Reuters Verstappen tijdens kwalificatie

NOS Sport • vandaag, 11:39 • Aangepast vandaag, 15:11 Kwalificatie Bakoe: Verstappen zesde, ver achter Leclerc, Norris stelt teleur

Max Verstappen heeft de zesde startpositie veroverd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Charles Leclerc pakte poleposition, met ruim drie tienden voorsprong op Oscar Piastri en zes tienden op Verstappen.

Voor Leclerc is het zijn vierde pole op rij in Azerbeidzjan. Winnen deed hij nog nooit op het listige stratencircuit.

Verstappens titelrivaal Lando Norris viel zwaar tegen in Bakoe. De McLaren-rijder viel al af in de eerste van drie kwalificatiesessies en start de race zondag als zeventiende.

Sergio Pérez was Verstappen verrassend de baas, met een vierde startplek. Het is de eerste keer dit seizoen dat Pérez beter presteert in de kwalificatie dan Verstappen.

Norris de pineut

Norris was de grote verliezer in Bakoe. De Engelsman stond er niet goed voor in de eerste sessie, terwijl de baanomstandigheden steeds beter werden en de tijden omlaag gingen. De eerste rondetijd van Norris was niet goed genoeg om door te gaan.

Toen hij alsnog een tweede snelle ronde wilde rijden, kreeg hij last van een gele vlag. Daardoor mocht hij zijn tijd niet verbeteren en lag hij eruit, met een zeventiende positie.

Esteban Ocon voltooide een dramatische trilogie. Na tweemaal motorpech in de trainingen, raakte hij in ditmaal de muur, waardoor zijn achterband scheef stond. Het team van Williams maakte daarentegen grote indruk: Alexander Albon en Franco Colapinto gingen met gemak door naar Q3.

NOS

Leclerc was meteen sterk in Q3 en pakte in zijn eerste rondje de snelste tijd. In zijn tweede ronde verbeterde de Monegask die tijd nog eens. Oscar Piastri werd tweede, na een foutje in de tweede sector van zijn tweede rondje.

Verstappen, die in Q2 nog erg snel was geweest, kwam er in de beslissende sessie niet aan de pas en moet genoegen nemen met de zesde startplek, twee plaatsen achter teamgenoot Pérez.

In de laatste sessie baarde Williams opzien door Albon de baan op te sturen terwijl de koeler nog in de auto zat. Albon parkeerde zijn auto en verwijderde de koeler zelf, waarna hij zijn weg vervolgde. Colapinto verbeterde zijn tijd en start voor zijn ervaren teamgenoot op plek negen.