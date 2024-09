Red Bull Content Pool Verstappen in de pitbox tussen zijn engineers

NOS Sport • vandaag, 08:16 Verstappen worstelt met 'beroerde balans' in auto, maar wat is dat precies? Joost Smedema redacteur Formule 1 in Bakoe

"Als de balans van de auto zo beroerd is als in Monza, zie ik weinig kansen", zei Max Verstappen donderdag in aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan, zondag om 13.00 uur. "We hebben hard gewerkt om de balans beter te krijgen", klonk het eerder dit jaar. Ook gehoord: "De balans was compleet zoek."

Vraag een Formule 1-coureur naar zijn gevoel in de auto en al snel valt het woord 'balans'. Maar wat is die balans precies? En hoe kan het dat Verstappen er de laatste maanden zo veel moeite mee heeft?

Grip is de truc

"Je wil dat de auto doet wat je ervan vraagt en dat de auto voorspelbaar is", zegt oud-coureur en analist Jeroen Bleekemolen. "Daar zit bij de Red Bull-wagen van Verstappen het probleem."

"Ze hebben last van te veel onderstuur. Dat wil zeggen: de voorkant van de auto gaat rechtdoor, terwijl je de bocht om wil. Je moet harder sturen, maar als je daarbij het gas te hard intrapt, krijg je overstuur. Dat betekent dat je grip verliest met je achterbanden."

"Je wil voor en achter evenveel grip. Het is de truc in de autosport om dat zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen."

Paul Monaghan is als hoofdengineer van Red Bull op zoek naar alles wat de auto sneller maakt. "Als een coureur zich beklaagt over de balans, is de marge tussen onderstuur en overstuur te groot. Groter dan de rijder gewend is in elk geval", legt hij uit.

Bleekemolen: "Verstappen kan als een van de besten aangeven wat er ontbreekt, maar de oplossing niet zelf uitvoeren."

Want, zo zegt Mercedes-rijder George Russell: "Er is geen coureur die een auto ontwerpt of op het gebied van aerodynamica iets kan aanpassen."

'Feedback aan engineers en designers'

"Als coureur is het onze taak om feedback te geven. We vragen wat meer neerwaartse druk in de ene bocht of constateren dat we moeite hebben met een gedeelte van een andere bocht. Met die feedback gaan de engineers en designers aan de slag."

Opmerkingen over de balans zullen coureurs altijd maken, zegt Monaghan. Niet alleen nu Red Bull er de laatste maanden zo mee worstelt. "Zelfs als de auto snel is, hoor je een coureur over onderstuur of overstuur. Het is aan ons om te zorgen dat de marges zo klein mogelijk zijn. Als we dat niet voor elkaar krijgen, zullen we de race vermoedelijk niet winnen."

Het is waar Red Bull al tijden mee zit. Aan het begin van het seizoen leverde de balans nauwelijks problemen op, Mercedes-teambaas Toto Wolff verzuchtte in april dat niemand Verstappen zou gaan verslaan dit jaar. Maar sinds eind juni heeft die geen race meer gewonnen.

"Eigenlijk is het ongelofelijk", zegt Bleekemolen. "Een team dat stappen vooruit zet, zien we vaker. Maar meestal is een auto die aan het begin goed is, daarna het hele seizoen dominant."

"De Red Bull van dit jaar blijkt heel gevoelig voor factoren als wind en kerbstones. Het team kan tests uitvoeren in de windtunnel en simulatoren, maar met die data blijkbaar te weinig herstellen. Dan sta je met je handen in het haar en weet je niet welke kant je op moet."

Als we iets vinden, is dat dan het geld waard om meteen een aanpassing te doen, of wachten we? Engineer Paul Monaghan

Er zijn volgens Bleekemolen meerdere oorzaken voor aan te wijzen. "De teams kunnen tegenwoordig niet meer onbeperkt geld uitgeven, er is een budgetplafond. Je moet binnen de grenzen opereren en keuzes maken."

"Daar had iemand als Adrian Newey (de vertrokken topontwerper, red.) ook een rol in kunnen spelen. Hij is iemand die de vinger op de zere plek kan leggen of het team een richting uit kan sturen. Het hangt allemaal aan elkaar."

De tientallen engineers van Red Bull Racing werken hard, verzekert Monaghan, in de zoektocht naar de oplossing. "We voeren uit wat onze researchers hebben ontdekt, de echte test vindt plaats op het circuit. Als we dit weekeinde een update doorvoeren, is het een subtiele. Het effect kan zichtbaar zijn, maar dat weten we pas op zondagmiddag."

Veel tijd in fabriek

Op de race in Singapore van volgende week volgen drie weekeinden zonder grand prix. Teams krijgen opeens ongebruikelijk lang de tijd in de fabriek om te werken aan hun auto. "Die weken geven ons de vrijheid om meer te kunnen doen", zegt Monaghan, "maar de vraagt blijft eerst: hoe doet de auto het dit weekend en in Singapore?"

"En als we iets vinden, is dat dan het geld waard om meteen een aanpassing te doen, of wachten we ermee tot we zeker weten dat het ons vooruit helpt?"