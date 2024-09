Verstappen vindt weg omhoog in Bakoe, Leclerc snelste in tweede training

EPA Verstappen in actie op het stratencircuit in Baku

Max Verstappen is op de eerste dag van de Grand Prix van Azerbeidzjan beter voor de dag gekomen dan in voorgaande Formule 1-weekenden. Na in de incidentrijke eerste training de snelste tijd te hebben gereden, zette hij in de tweede sessie de zesde tijd op de klokken op het stratencircuit in Bakoe.

Dat is bemoedigend voor Verstappen, die al zes GP's niet meer heeft gewonnen en de concurrentie ziet inlopen. In aanloop naar het raceweekend noemde hij prolongatie van de wereldtitels nog "onrealistisch", als er gepresteerd zou worden zoals in Monza.

Na de race in Italië bezocht Verstappen, die steen en been klaagde over het gebrek aan balans in zijn auto, samen met teamgenoot Sergio Pérez de fabriek in Engeland. Het team zou in Bakoe een 'subtiele aanpassing' aan de vloer onder de auto hebben doorgevoerd. Dat leek effect te hebben, al had Verstappen in de tweede sessie wel last van "onderstuur" en schoot hij in de vijfde bocht rechtdoor.

Morgen om 10.30 uur staat de derde en laatste training op het programma, gevolgd door de kwalificatie om 14.00 uur.

Red Bull Verstappen bij het circuit in Azerbeidzjan

Ook Pérez kwam goed voor de dag in Baku. De Mexicaan, derde in de eerste sessie, zette al vroeg in de tweede training 1.44.598 op de klokken, ruim een seconde sneller dan de beste tijd van Verstappen in de eerste vrije training.

Leclerc snelste

Op het steeds sneller wordende stratencircuit vlogen de tijden verder naar beneden, helemaal toen de teams hun rijders op de zachte band naar buiten stuurden. Ferrari-coureur Carlos Sainz dook als eerste onder de 1.44, gevolgd door Verstappen. Pérez reed daarna 1.43.490 en daar kwam lange tijd niemand meer onder, ook al omdat iedereen zich vooral op de lange runs voor de race ging focussen.

Alleen Charles Leclerc verbeterde de tijd van Pérez nog met zesduizendste van een seconde. De Monegask, twee weken geleden nog winnaar in Monza, was gecrasht in de eerste sessie en kon daardoor in de tweede later dan de rest aan de slag.

De eerste training verliep behoorlijk chaotisch met liefst drie rode vlaggen. Al vroeg werd de training korte tijd onderbroken omdat marshals een onderdeel wilde opruimen, dat eerder van een auto was gevallen. Na enkele minuten kon de training worden hervat.

Leclerc zorgde voor de tweede rode vlag. Hij reed met zijn bolide in de muur in de tweede sector, op een plek waar de laatste jaren meer van dit soort crashes zijn geweest.

Franco Colapinto was daarna de volgende die de muur raakte. De Argentijn rijdt dit weekend zijn tweede grand prix, en kwam met zijn Williams stevig in aanraking met de muur in bocht 4.

Norris tegenvallend

Enigszins tegenvallend was het optreden van Lando Norris, de grootste concurrent van Verstappen, die in de wereldtitelstrijd 62 punten minder heeft dan de Nederlander. Hij reed in de eerste vrije training nog de vierde tijd, maar moest het in de tweede sessie genoegen nemen met de zeventiende tijd. De Brit kwam alleen in actie op de tragere medium band.