Red Bull Content Pool Max Verstappen in Bakoe

NOS Sport • vandaag, 17:07 Verstappen: 'Als we presteren zoals in Monza, zijn wereldtitels onrealistisch' Joost Smedema redacteur Formule 1 in Bakoe

Joost Smedema redacteur Formule 1 in Bakoe



Zes races op rij zonder overwinning en toenemend gemopper. De weg naar een vierde wereldtitel van Max Verstappen is onverwacht lang en moeizaam aan het worden.

Na de Grand Prix van Italië, waarin hij zesde werd, noemde Verstappen zijn auto "een monster". Hij vond de RB20 zo onbestuurbaar dat het niet langer realistisch is om aan de wereldtitels te denken.

"Als de balans van de auto zo beroerd is als in Monza, zie ik weinig kansen", zegt Verstappen in Bakoe, waar dit weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan wordt verreden. "Maar ik weet dat we in staat zijn het beter te doen. Maar of het genoeg gaat zijn om te winnen, weet ik niet."

'Liever in zijn positie dan de mijne'

In de WK-stand heeft Verstappen ondanks zijn pessimisme nog wel een flinke voorsprong. Lando Norris geeft 62 punten toe. De McLaren-coureur moet grinniken als hij hoort dat Verstappen nauwelijks meer in de titel gelooft als zijn auto niet verbetert.

"Max moet zeggen wat hij wil zeggen, maar hij heeft nog altijd meer dan zestig punten voorsprong", zegt Norris. "Ik heb acht races om dat goed te maken. Zelfs als ik ze alle acht win, is dat niet makkelijk. Ik zou liever in zijn positie staan dan in de mijne."

Bekijk hieronder de ontwikkeling in de WK-stand voor coureurs en constructeurs:

Sla de carrousel over NOS De ontwikkeling in de WK-stand

NOS De ontwikkeling in de WK-stand bij de constructeurs

Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vindt de woorden van Verstappen wat voorbarig. "Het is zijn mening en hij zal het op dat moment zo gevoeld hebben, maar er is nog een heel lange weg te gaan."

Norris: "Red Bull zit er lang niet altijd zo ver vanaf en Max komt nog steeds vaak dicht bij poleposition of de overwinning. Als het team de problemen ontdekt en kan oplossen, verwacht ik dat ze er in een paar races weer staan."

'Totaal ander circuit'

Verstappen voelt vooralsnog weinig aanknopingspunten. "Dit is een totaal ander circuit met andere uitdagingen en beperkingen. We zullen zien gedurende het weekeinde waar we staan. Als we presteren zoals in Monza, is het nog steeds onrealistisch."

Het is niet mijn probleem, ik heb er genoeg op het moment. Verstappen over de teamorders bij McLaren

Verstappen won geen race meer sinds de Grand Prix van Spanje, half juni. Overwinning 62 van zijn carrière laat langer op zich wachten dan gedacht. Toch pakte Norris in de races die volgden maar zeven punten meer dan Verstappen.

Het gebrek aan een uitgesproken kopman bij McLaren is een van de redenen dat Norris zo weinig is ingelopen. Norris en Piastri kregen beiden hun kansen, het heen en weer tussen de twee speelde Verstappen in de kaart.

ANP Oscar Piastri en Lando Norris

Teambaas Andrea Stella heeft bij de BBC aangegeven dat Norris vanaf nu de eerste rijder van het team is. "Ik heb Oscar gevraagd of hij bereid zal zijn een eventuele zege op te geven", zei Stella. "Hij zei dat het pijnlijk zou zijn, maar dat hij het zal doen als het nodig is."

Verstappen haalt er zijn schouders over op, ook al kan het een gevaar zijn voor zijn voorsprong in de WK-stand. "Ze moeten doen wat zij denken dat het beste is. Het is niet mijn probleem, ik heb er genoeg op het moment."

Dat McLaren niet eerder duidelijkheid schiep over de verhouding tussen beiden, begrijpt Verstappen wel. "Ze hebben de hele tijd niet ver uit elkaar gestaan in het kampioenschap en Oscar is ook niet het type coureur dat je moet wegzetten als je tweede rijder."

NOS

Een winnende Verstappen is in zeker één opzicht niet anders dan de worstelende Verstappen van de laatste maanden: wat de concurrentie doet of zegt, interesseert hem niet.

Dat er naast McLaren met Ferrari en Mercedes nog twee teams zijn die een race kunnen winnen, hij houdt zich er niet mee bezig. "Ik denk eraan hoe ik en het team het beter kunnen doen. Dat is waar wij invloed op hebben."