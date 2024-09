ANP Max Verstappen na de teleurstellende Grote Prijs van Italië

NOS Sport • vandaag, 07:25 Verstappen slaat alarm: 'Zoals het nu gaat, zullen we op elke baan slecht zijn, overal' Louis Dekker verslaggever Formule 1

Zowel Max Verstappens lichaamstaal als zijn woorden logen er niet om na de Italiaanse grand prix. "Onze auto is een monster geworden. We hadden een dominante wagen en nu is hij onbestuurbaar."

"En dat in pakweg een half jaar tijd. Dat is heel erg raar", verzuchtte de wereldkampioen. "Onbegrijpelijk zelfs. We moeten de auto helemaal ondersteboven keren."

De Red Bull-rijder beleefde een draak van een weekend in Italië en won voor het zesde grand prix-weekend op rij niet. De aanvankelijk ongenaakbare RB20 is ontspoord, met Monza als dieptepunt. Verstappen kwam als zesde over de streep. "We waren ontstellend zwak."

Een daverende verrassing was het niet eens meer, na de matige kwalificatie en de start vanaf de vierde rij. Max Verstappen speelde in de Italiaanse Temple of Speed een bijrol en kwam na een kansloze race als zesde over de streep. De wereldkampioen mag nog van geluk spreken dat rivaal Lando Norris (McLaren) door zijn zoveelste matige start en een paar foutjes bleef steken op de derde plek.

'Wereldtitels niet realistisch'

Net als in Zandvoort (waar Verstappen tweede werd achter Norris) kon de Nederlander de schade daardoor nog enigszins te beperken. "Het is een meevaller dat Charles Leclerc deze race wint en Lando slechts derde wordt, maar zo wil ik niet aan de titelstrijd denken. We moeten van onze eigen kracht uitgaan en dit was een flutweekend."

Red Bull Racing likt de wonden. McLaren heeft de Bulls bijna te pakken in de lucratieve en prestigieuze strijd om de constructeurstitel. In het WK voor coureurs is het beeld iets rooskleuriger, als ziet Verstappen Norris naderen.

62 punten is een overbrugbare kloof in de resterende 8 grand prix-weekends. De drievoudig kampioen beseft het en slaat alarm. "Het is op dit moment niet meer realistisch dat we kampioen worden. Dat geldt voor beide titels."

Verstappen kampte met diverse problemen tijdens de race. Een motorprobleem zorgde ervoor dat hij topsnelheid tekortkwam, maar er rammelde meer. "De bandenstrategie was niet goed en er was een pitstop die seconden te lang duurde. Verre van optimaal. Ik had ook het gevoel dat de crew niet helemaal scherp was." Nuchter rekenend: "We waren gewoon te langzaam. Meer dan de zesde plaats zat er niet in."

Achter de schermen rommelt het bij de renstal. "Ik heb veel gezegd en denk dat het voor iedereen helder is wat er moet gebeuren", zegt Verstappen. "We hebben een beter bestuurbare auto nodig. Hij is totaal uit balans. Het is nu aan het team om daarmee aan de slag te gaan, maar dat wordt geen eenvoudige klus."

Er moet echt heel veel veranderen. En snel. Max Verstappen

De WK-leider heeft weinig hoop dat er op het restant van de F1-kalender circuits staan die zijn auto beter liggen. "Zoals het nu gaat zullen we op elke baan slecht zijn. Overal", sombert hij. "Er moet echt heel veel veranderen. En snel, maar ik ben helaas geen engineer of aerodynamica-expert."

Teambaas Christian Horner trekt na het Monza-echec het boetekleed aan. "Ik ben heel blij dat Ferrari deze race heeft gewonnen. Ze hebben ons een beetje geholpen in de strijd met McLaren."

"Dat zij hier zegevieren geeft ook aan dat je als team kunt terugslaan na een moeizame fase. De krachtverhoudingen verschuiven voortdurend. We moeten veerkracht tonen. De gaten zijn klein, dus een sprongetje voorwaarts kan enorm schelen. Daar moeten wij moed uit putten."

Net als Verstappen slaat Horner alarm. "Max die zesde wordt, dat doet pijn." Toon en woorden van de teambaas en zijn coureur zijn bijna identiek. "Beide wereldtitels staan nu zwaar onder druk. Ferrari, McLaren en Mercedes waren hier sneller. We moeten het tij razendsnel keren. Monza heeft keihard aangetoond waar we tekortkomen. We kunnen de bochten niet meer aanvallen."

'In Austin moeten we het lek boven hebben'

Red Bull Racing lijkt de eigen auto niet meer te begrijpen. "McLaren heeft een vrij simpele auto ontworpen, onze RB20 is gecompliceerd. Misschien hebben we hem wel te ingewikkeld gemaakt.", zegt Horner cryptisch. Hij schetst een vicieuze cirkel. "Als de balans van je auto niet in orde is krijgen de banden het meteen zwaar te verduren. Als je het ene probleem oplost krijg je er een andere voor terug."

ANP Verstappen buigt het hoofd na de race in Monza

De knappe koppen op het hoofdkwartier in het Engelse Milton Keynes moeten aan de bak, zegt Horner. "Gelukkig is de volgende race pas over twee weken, dus we kunnen proberen een paar problemen aan te pakken. Na de races in Azerbeidzjan en Singapore is er een paar weken pauze. Die fase wordt cruciaal. In Austin (de 19e van 24 raceweekends, red.) moeten we het lek boven hebben. Anders maken we het onszelf heel erg moeilijk."

Horner benadrukt dat zijn team veel te danken heeft aan Verstappens werkethos. "Max trekt er hard aan, maakt lange dagen, geeft kraakheldere feedback en raakt niet in paniek. Hij gedraagt zich als een waardig kampioen. Heel volwassen. Natuurlijk is hij niet blij. Niemand is blij."