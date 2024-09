Reuters Het podium van de Grote Prijs van Italië

NOS Sport • vandaag, 19:18 Eén pitstop was dé truc in Monza, beseft Norris: 'Maar ik kon er niet voor gaan'

"Misschien hadden we toch voor één pitstop moeten gaan", verzuchtte Oscar Piastri na de Grote Prijs van Italië. Hij was de snelste, maar de moed van Charles Leclerc en Ferrari werd beloond. Leclerc won, Piastri werd tweede.

Halverwege de race in Monza keken de McLaren-coureurs Piastri en Lando Norris naar hun banden en wisten ze: deze race wordt een tweestopper.

"Al het hele weekend hadden we last van graining (een soort verkorreling en slijtage van de banden, red.), net als de andere teams. Vanuit de vrije trainingen wisten we dat je dan eigenlijk de pits in moest duiken", vertelde de uiteindelijke nummer twee.

Nieuw asfalt

Het nieuwe asfalt van het hogesnelheidscircuit in Monza vrat de banden als het ware op. Vooral linksvoor kreeg het zwaar te verduren. En dus gaven ze gas, wetende dat één keer stoppen niet ging lukken.

"We hebben niet goed genoeg de mogelijkheid van een éénstopper geanalyseerd", zei Piastri. "We vonden het een te groot risico."

Norris dook als eerste de pitstraat in. "Eén pitstop maken was voor mij écht niet mogelijk. Ik heb erover nagedacht, maar ik had veel te veel last van graining."

Reuters Graining zichtbaar op de banden van de auto van Lando Norris

Na de twee pitstoprondes reed het duo ineens achter Leclerc en Carlos Sainz. In een alles-of-niets-poging probeerde het Ferrari-duo toch om het bij één pitstop te houden, en met succes. "Deze strategie was geweldig", complimenteerde de uiteindelijke winnaar zijn team.

Leclerc broedde vanaf het begin van de race op een strategisch hoogstandje, al was het ook voor hem niet makkelijk. "We zagen Red Bull al vroeg in de problemen komen op de harde band, dus twijfelden we of het mogelijk was."

De Monegask dook al vroeg in de race de pitstraat in, één ronde na Norris en nog voor Piastri, en was daardoor net als zij op koers voor een tweestopper. "Ik kon de harde band alleen heel goed controleren."

Een tweede stop bleef uit en zijn tweede overwinning van het seizoen was een feit. Eerder won hij al zijn thuisrace in Monaco, nu won hij de thuisrace van zijn team.

Norris loopt amper in op Verstappen

Norris had niet alleen strategisch een zware race, ook op de baan kwam hij tekort.

De Brit heeft nog altijd een kans om Max Verstappen in te halen in het wereldkampioenschap en hoopte vandaag een flinke klap uit te delen. Het werd niet meer dan een tikje.

AFP Norris kon niet tevreden zijn met zijn derde plek

Vanaf poleposition hoopte de McLaren-kopman op een overwinning en de daarbij horende 25 punten. Het werden er zestien. Verstappen pakte er acht.

Het ging mis in de eerste ronde. Norris verloor de leiding aan zijn teamgenoot Piastri, die later remde voor de tweede chicane van het parcours. "Ik was daar misschien te voorzichtig", aldus de kampioenskandidaat.

'Samenwerking met Piastri is goed'

"De regels zijn simpel: we moeten niet crashen. Rem ik twee of drie meter later, kan ik geen ruimte laten voor hem en crashen we misschien. Dat wil ik ook niet."

Piastri nam het risico wel en pakte de leiding. "En dus verdiende hij het om voor mij te rijden", reageert Norris kortaf.

Het gat tussen hem en Verstappen is nu 62 punten, met nog acht races te gaan. "We hebben nog tijd en we werken goed samen", zegt Norris over de relatie met zijn teamgenoot. "We zijn momenteel het beste team in de Formule 1."

"Ik ga niet eisen dat hij mij voorlaat. Als het team dat wil, dan is het aan het team om dat te beslissen."

De blikken gingen naar Piastri. "Ik heb er niets aan toe te voegen", antwoordt de Australiër glimlachend.