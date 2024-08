ANP Lando Norris passeert als eerste de finishlijn in Zandvoort

NOS Sport • vandaag, 17:12 Kanteling F1-seizoen doet denken aan 2009: Houdt Verstappen vol, zoals Button toen?

De achtervolging is ingezet in het wereldkampioenschap Formule 1. Lando Norris won de Grand Prix van Nederland op Zandvoort met overmacht. De dominantie van Red Bull Racing - die aan het begin van het seizoen net zo groot leek te worden als vorig jaar - is verdwenen. McLaren heeft momenteel veruit de snelste bolide.

"McLaren heeft steekjes laten vallen, ze hadden al meer races moeten winnen", stelt analyticus en coureur Jeroen Bleekemolen. "Nu zijn ze er helemaal."

Het seizoen kan nog weleens een spannend einde gaan krijgen. Verstappen staat op dit moment 70 punten voor op Norris. De grootste achterstand die ooit is omgebogen om alsnog kampioen te worden, is 46 punten. Dat was in 2022, toen Charles Leclerc geweldig aan het seizoen begon, maar Verstappen er later overheen walste.

Verschil te overbruggen

Norris heeft het momenteel nog in eigen hand. Als hij alle races wint met het bonuspunt voor de snelste raceronde én hij alle drie resterende sprintraces wint, verzamelt hij 258 punten. Als Verstappen in al die races en sprints tweede wordt, pakt hij 183 punten. Dat is 75 punten verschil.

De kans dat Norris vanaf nu ineens alles wint, is niet heel groot. Ferrari en Mercedes wonnen dit jaar samen ook al vijf races. De huidige titelstrijd neigt qua verloop enigszins naar 2009.

Grote verrassing

Na 2008 trok Honda zich terug uit de Formule 1 en teambaas Ross Brawn kocht het team voor een symbolische 1 pond over. Niemand hield rekening met Brawn GP, maar een briljante uitvinding zorgde voor een grote verrassing.

Door een speciale diffuser - een aerodynamisch element onder de achtervleugel - was de BGP001 aan het begin van het jaar veel sneller dan de concurrentie. De traditionele teams sliepen toen er forse reglementswijzigingen kwamen en Jenson Button won zes van de eerste zeven races.

Sla de carrousel over EPA Jenson Button won zeer verrassend de openingsrace in Australië

AFP Button met de bokaal

Een walk-over dreigde, want het gat was al snel 26 punten, bij een puntensysteem waarin een zege slechts tien punten opleverde. Toch kantelde het initiatief. Van de laatste tien races won Brawn GP er slechts twee met Buttons teamgenoot Rubens Barrichello. Vier andere rijders verdeelden de overige zeges.

Daardoor werd Button in de voorlaatste race kampioen. Hij bleef punten verzamelen, terwijl niemand van de concurrenten de macht volledig overnam.

Twee vergelijkingen met dit seizoen zijn er te maken. Verstappen en Red Bull lagen de eerste races van dit seizoen vér voor op de concurrentie, maar het gat is gedicht. En net als in 2009 verdelen de teams nu onderling de zeges. Dit seizoen wonnen er zeven verschillende rijders van vier teams. McLaren heeft wellicht de snelste auto, maar toch wonnen ze 'slechts' drie races.

Sla de carrousel over AFP Sebastian Vettel kwam het dichtst in de buurt bij Button met vier GP-zeges

AFP Toch hield Button stand en pakte hij de titel

Ook Bleekemolen ziet overeenkomsten tussen de beide seizoenen, en denkt dat Verstappen zijn verstand moet gaan gebruiken. "Verstappen doet altijd zijn best en hij is beter dan Button en Barrichello. Hij stapt gewoon in en haalt het maximale eruit. Dan vindt hij een tweede plek prima, als er niet meer in zit. Bij Brawn begon men te rekenen. Aan het einde waren ze niet meer snel, maar de voorsprong was groot."

"Je moet slim zijn en je punten pakken. Hij weet dat je met een tweede plek zeven punten verliest, dus daarom vocht hij ook niet al te hard tegen Norris op Zandvoort. In dat opzicht is het vergelijkbaar."

Hamilton: 'Gat is te dichten' Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft genoeg seizoenen meegemaakt waarin het initiatief kantelde. Hij denkt dat het niet onmogelijk is voor Norris om Verstappen in te halen. "Er liggen nog veel punten, dus het kan. 70 punten is te dichten. Ik weet dat Lando min of meer alles moet winnen en Max overal tweede kan worden, maar er is zeker een kans dat McLaren Red Bull Racing kan verslaan. Ik heb ook dat soort jaren meegemaakt. "Ik hoop dat het tot het einde van het seizoen doorgaat, dat is leuk voor de fans."

Toch zijn de achterliggende reden volgens Bleekemolen precies tegenovergesteld aan 2009. "Toen Honda de stekker eruit trok, leken er een paar honderd man op straat te komen. Nadat Brawn het team kreeg, was iedereen zo blij dat ze door mochten. Het team was heel close, zeker toen duidelijk werd dat ze het goed zouden doen."

"Red Bull was het winnende team en gaat juist de andere kant op. Daar brokkelt het langzaam af. Ruzie leidt alleen maar af."

Vettel in 2013

McLaren hoopt ondertussen op een ander scenario uit het recente verleden, dat van 2013. Toen was het seizoen voor de zomerstop spannend met vier teams die wisten te winnen, terwijl Vettel en Red Bull na de pauze alle negen races wonnen. Teambaas Andrea Stella neemt dat seizoen zelfs als voorbeeld, zo liet hij na de Dutch GP weten.

Sla de carrousel over EPA Norris en McLaren hopen de reeks van Vettel te kopiëren

AFP Vettel noteerde in 2013 een reeks van negen zeges op rij

Bleekemolen twijfelt of McLaren nu zo'n reeks kan neerzetten, maar ziet het team van eigenaar Zak Brown wel het initiatief nemen. "Als je het gat in Zandvoort zag (22 seconden, red.), dan denk je: die gaan de komende races gewoon winnen."

