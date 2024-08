ANP Max Verstappen

Verstappen: 'Niet verwacht dat we het zo moeilijk zouden krijgen'

Wordt het zes keer op rij? Of pakt Max Verstappen in Italië de winnende draad weer op? In Monza zal duidelijk worden of het Formule 1-seizoen echt gaat kantelen. Geen enkele coureur is torenhoog favoriet in Lombardije. De tijd dat Verstappen fluitend naar het podium reed is voorbij. "We hebben niet meer de snelste auto. Dat geldt voor elk circuit."

De concurrentie is moordend. McLaren en Mercedes hebben een wagen die in staat is te winnen. Ferrari serveert in eigen huis verse updates. En Red Bull Racing? Verstappens equipe droomt van pikordeherstel.

De renstal domineerde in het voorjaar, maar staat sinds de lente onder druk. "Het is heel moeilijk om te achterhalen waar het mis is gegaan, maar we weten nu wel in welke hoek de problemen zitten", vertelt Verstappen. "Het is zaak de issues zo snel mogelijk op te lossen. Daar werken we keihard aan."

Snelheidstempel

Winnen in 'snelheidstempel' Monza is voor Red Bull Racing verre van vanzelfsprekend. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez is zelfs de enige coureur in de top acht van het WK die dit jaar nog geen zege heeft geboekt. Ook Verstappen staat al lang droog, zeker voor zijn doen.

Op 23 juni won de regerend kampioen zijn laatste race: de Grand Prix van Spanje. Daarna waren George Russell, Lewis Hamilton (2x), Oscar Piastri en Lando Norris hem de baas.

Er is nog geen spoortje wanhoop zichtbaar op Verstappens gelaat, maar uiteraard knaagt de magere reeks aan de Limburger. "Ik heb het nog steeds naar mijn zin. Natuurlijk wil ik vaker winnen. Ik besef dat een seizoen als 2023 uniek is. Dat kopieer je niet zomaar, maar ik had ook niet verwacht dat we het zo moeilijk zouden krijgen."

'Supermax' wist afgelopen weekend in eigen huis de schade te beperken met een tweede plaats, maar het gat met rivaal Norris (McLaren) is verontrustend. Het verval bij Red Bull Racing is ongekend: aanvankelijk schier ongenaakbaar, nu uiterst kwetsbaar.

Verstappen beseft het. "Natuurlijk was Zandvoort teleurstellend en is er werk aan de winkel", blikt hij terug op de Dutch GP. "Je wil voor je thuispubliek altijd winnen. We proberen van alles om de auto beter neer te zetten. Het draait om de balans. Daar zijn we kwetsbaar. Dat is al maanden het probleem en dat moeten we fiksen."

Verstappen wijt de problemen in Zandvoort deels aan het grillige weer. "Wind en regen maakten het lastig om de auto te lezen en te finetunen. Het was gewoon geen goed weekend voor ons." Dat hij na een goede start de race een kwartiertje leidde zegt hem niks. "Norris was veel sneller. Het had niet eens zin om te verdedigen."

Afstelling

De sleutel naar succes is elk weekend hetzelfde. Ook in Italië. Het klinkt uit Verstappens mond verraderlijk simpel. "De auto goed afstellen, beter bestuurbaar en sneller maken. Zorgen dat we goed uit de startblokken komen, maar dat is geen gemakkelijke klus."

"Ik doe gewoon mijn best om de auto beter te maken. Optimaal presteren met het materiaal dat ik heb, maar ik heb het niet in de hand. We moeten competitiever worden en dan merken we vanzelf of het genoeg is voor een vierde wereldtitel. Natuurlijk wil ik dat. De voorsprong is nog steeds riant, maar als het niet lukt? Dan haalt het mijn leven niet overhoop."

Uitdager Lando Norris kruipt in Italië in de underdogrol. "Deze grand prix is voor ons een vraagteken. Vorig jaar reden we hier een van onze slechtste races. We verwachten dat we hier minder sterk zijn dan in Zandvoort. Daar wisten we dat het circuit ons lag. Hier verwacht ik weer gevechten met de concurrentie."

Overbrugbaar

Norris' achterstand in de WK-stand lijkt lastig te overbruggen, maar als McLaren Red Bull blijft verslaan is het mogelijk. De 24-jarige Brit zegt dat de titelstrijd nauwelijks in zijn hoofd zit.

"Ik beschouw Monza gewoon als een nieuw grand prix-weekend. Een race als alle anderen. Ik krijg steeds vragen over het kampioenschap, maar ga daar niet eindeloos antwoord op geven. Ik ben helemaal niet bezig met de volgende weekends. Uiteraard proberen we beide wereldtitels te pakken. Ik ga nog niet nek-aan-nek met Max; als team maken we de grootste kans. Red Bull verslaan. Daar gaan we voor."

Achteroverleunen is er niet bij. Norris' indrukwekkende zege in Zandvoort was daarom snel voltooid verleden tijd. "Ik ben na zondagavond nooit bezig met de uitslag van de race." Wie denkt dat Norris de Zandvoortzege uitbundig heeft gevierd heeft het ook mis. "Naar huis, even uit eten, daarna gestrand met de auto, duwen en slapen. Weinig opwindend dus", vat hij samen.

Druk

Aan zelfvertrouwen heeft Norris geen gebrek. Zijn eerste F1-zege in Miami was al een voorteken. "Een overwinning voelt altijd geweldig en natuurlijk geeft het een boost. Ook aan het team. Maar we presteren na een moeizame seizoenstart al maandenlang goed. In Zandvoort viel alles op zijn plek."

De kloof met Verstappen is te dichten: 70 punten in 9 raceweekends. Norris voelt de druk toenemen.

"Natuurlijk is er druk. In de eerste seizoenshelft heb ik te veel fouten gemaakt en iedereen weet hoe sterk Max is. Dus het wordt moeilijk. Vanaf nu moet elk weekend top zijn, maar daar ben ik veel beter tegen bestand dan in mijn eerste F1-seizoenen. Ik ben veranderd en maak me minder druk om mensen met oordelen, verwachtingen en meningen."