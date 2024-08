Paar dagen na crash op Zandvoort moet Sargeant stoeltje afstaan aan Colapinto

Het laatste wapenfeit van Sargeant was een zestiende plaats op de GP van Zandvoort, afgelopen zondag. Hij viel vooral op door op de laatste vrije training op zaterdag te crashen, waarna zijn wagen in brand vloog.

"Het team wil Sargeant graag bedanken voor zijn harde werk en zijn bijdrage in de laatste twee seizoenen. Hij reed 36 Grands Prix en werd vorig jaar de eerste Amerikaanse coureur met een Formule 1-punt sinds Michael Andretti 30 jaar eerder", schrijft Williams. "Logan blijft onderdeel van de Williams-familie en we zullen hem tijdens zijn race-carrière blijven steunen."

Colapinto, een Argentijn met Italiaanse roots, maakt zondag al zijn debuut bij de GP van Italië in Monza. Hij maakte dit jaar deel uit van het opleidingsteam van Williams en reed voor het Nederlandse team MP Motorsport in de Formule 2. Eerder dit seizoen reed hij bij de GP van Groot-Brittannië in plaats van Sargeant de eerste vrije training.