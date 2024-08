Getty De wagen van Logan Sargeant na de crash op Zandvoort

NOS Sport • vandaag, 12:11 Harde crash Sargeant op natte baan Zandvoort, training valt grotendeels in het water

De derde en laatste training voor de Grand Prix van Nederland is na een harde crash van Logan Sargeant grotendeels in het water gevallen. De wagen van de Amerikaan vloog in brand, zelf bleef hij ongedeerd.

Toen de zwaar gehavende auto van Sargeant eenmaal weg was getakeld en de schade aan de vangrail was hersteld, kon er nog een paar minuten worden geoefend op het natte circuit van Zandvoort.

Max Verstappen reed gehaast de pits uit en kreeg daarvoor een waarschuwing van de wedstrijdleiding. Daarna zette hij de zeventiende tijd neer. Pierre Gasly was de snelste. In een rommelige en korte training als deze zeggen de tijden bijna niets.

De kwalificatie voor de Dutch Grand Prix is later zaterdag om 15.00 uur.

De training was een kwartier onderweg, toen Sargeant te scherp de bocht in stuurde en met zijn voorwielen het kletsnatte gras raakte.

Daardoor draaide zijn Williams om zijn as, met een dreun in de muur als gevolg. De wagen vloog in de brand, maar Sargeant kwam er ruim op tijd uit.

Getty De wagen van Logan Sargeant na de crash op Zandvoort

De Amerikaan bleef - op het oog - volledig ongedeerd. Dat tot opluchting van meerdere collega-coureurs, die over de boordradio toch wel bezorgd informeerden naar zijn toestand.

Sargeant werd na de crash naar de medische post gebracht voor controle. De coureur kon al snel weg daar, omdat hij geen letsel had opgelopen.

Gisteren zette Verstappen in de eerste training de tweede tijd neer, kort achter McLaren-coureur Lando Norris. In de tweede oefensessie was George Russell van Mercedes de snelste en reed Verstappen de vijfde tijd.