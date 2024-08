Mercedes F1-team Toto Wolff

NOS Sport • vandaag, 06:22 Verstappen ooit naar Mercedes? Wolff: 'Heb het gevoel dat onze wegen elkaar gaan kruisen' Joost Smedema redacteur Formule 1 in Zandvoort

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft recent geprobeerd om Max Verstappen voor volgend jaar naar zijn team te halen. Wollf dacht gedurende de eerste helft van het seizoen dat er ruimte was Verstappen los te weken bij Red Bull Racing. "De kans daarop was niet nul. Misschien 1 op 10. Maar ik wilde het niet helemaal opgeven."

Wolff bespeurde de opening niet alleen omdat Verstappens dominantie de laatste maanden is verdwenen, ook de interne onrust bij Red Bull speelde daarin een rol.

Teambaas Christian Horner werd beschuldigd en later vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, Verstappens vader Jos lag overhoop met teambaas Christian Horner.

Gesprek tijdens zomerstop

Dat maakte Wolff duidelijk: "de deur zit niet helemaal dicht". In de zomerstop heeft hij met het kamp-Verstappen gesproken. "We kwamen samen tot de conclusie: Verstappen focust zich op Red Bull, wij op de keuze die we moeten maken bij Mercedes voor onze tweede coureur. Dat was een gemeenschappelijke gedachte."

AFP Max Verstappen

Mercedes staat op het punt de komst van Kimi Antonelli aan te kondigen. Het Italiaanse talent, zondag wordt hij 18 jaar, won twee jaar geleden op zijn zestiende het Formule 4-kampioenschap, sloeg de Formule 3 over en rijdt dit seizoen in de Formule 2.

Wolff: "We zullen snel bekend maken wie onze tweede coureur wordt (naast George Russell, red.). Die coureurs hebben onze volledige steun. Ik begin seizoen 2025 met twee rijders die een honderd procent kans krijgen om bij Mercedes te slagen."

'We houden alle opties open, net als Max'

De flirt met Verstappen was serieus, maar voorlopig in de ijskast gezet. "Hopelijk zijn dit ook onze coureurs voor 2026 en de jaren erna. Maar het betekent niet dat de deur dicht is voor Verstappen voor 2026. We willen alles opties open houden, zoals Max dat ook wil."

Getty Images 2014: Verstappen en Wolff in Abu Dhabi, enkele maanden voor het F1-debuut van Verstappen

In het onderkomen van Mercedes op het circuit van Zandvoort oogt Wolff ontspannen, hij neemt alle tijd om vragen over Verstappen te beantwoorden.

Gesprekken in de paddock worden nog weleens beperkt tot het hier en nu. Op vragen over 'wat als-scenario's' of coureurs van concurrerende teams, is het antwoord geregeld afgemeten of wordt er alleen een open deur ingetrapt.

Wolff filosofeert er wel op los als hij praat over een samenwerking met Verstappen. "Ik heb het gevoel dat onze wegen elkaar gaan kruisen, maar ik weet niet wanneer. Misschien in 2026 of een paar jaar later."

In Silverstone in 2021 heb ik een fout gemaakt. Toto Wolff

De relatie tussen Verstappen en Wollf is hersteld na een moeizame, koele periode tussen de twee. De zinderende titelstrijd in 2021 tussen Lewis Hamilton en Verstappen, beslist in de laatste ronde in Abu Dhabi, heeft zijn tol geëist, zegt Wolff.

"De rivaliteit was altijd fair. Net rugby: hard op het veld, maar in de derde helft ga je samen naar de kroeg. Dat is hoe we willen strijden, maar in 2021 was het niet zoals je het zou willen. Dat kwam vooral door wat er in Silverstone is gebeurd, daar heb ik een fout gemaakt"

In de openingsronde van de GP op Silverstone raakten Hamilton en Verstappen elkaar, waarna Verstappen hard de bandenstapel in gleed. Hamilton won de race en Mercedes vierde feest, terwijl Verstappen naar het ziekenhuis moest.

AFP Silverstone 2021: Hamilton viert zijn GP-zege met een Mercedes-medewerker op het podium

Wolff: "Ik heb Jos dezelfde dag niet gebeld om te vragen hoe het Max ging. Wij waren ook boos over het incident en Paul Monaghan (hoofd engineer van Red Bull, red.) zei me dat Max oké was. Daar ben ik vanuit gegaan, in plaats van dat ik Jos heb gebeld om te vragen hoe het ging, wat ik de jaren ervoor altijd gedaan zou hebben."

'Soms heb je een beperkte blik'

"Een jaar lang was onze relatie niet in orde, ook door het drama in Abu Dhabi. Maar het is weer zoals het vroeger was. Dat begon met een gesprek tussen Jos en mij in Singapore in 2022."

"We kijken op dezelfde manier naar racen en zijn beiden in staat om te zeggen: dit heb ik niet goed gedaan. In het heetst van de strijd heb je in deze wereld nu eenmaal soms maar een beperkte blik."

Nu de lucht is geklaard en er haarscheurtjes in de samenwerking tussen de Verstappens en Red Bull Racing zijn ontstaan, ruikt Wolff zijn kans. Niet voor volgend seizoen, maar wie weet hoe de F1-wereld er volgend jaar zomer uitziet?

"Verstappen zit niet in mijn achterhoofd voor 2026", bezweert Wolff. "Er kan een moment komen volgend jaar waarop we over 2026 gaan nadenken, maar dat is nu nog niet aan de orde."

