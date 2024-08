Red Bull Content Pool Max Verstappen

NOS Sport • vandaag, 15:33 Verstappen in Zandvoort: 'Kan niet zeggen dat we dit wel even gaan winnen' Joost Smedema redacteur Formule 1 in Zandvoort

Joost Smedema redacteur Formule 1 in Zandvoort



Max Verstappen is met andere verwachtingen dan een jaar geleden naar Zandvoort gekomen. Hij is niet langer de enige favoriet voor de zege, maar slechts een van de vele kanshebbers. Na drie overwinningen volgt niet zomaar een vierde, zegt de wereldkampioen Formule 1.

"Er zijn veel meer teams die een race kunnen winnen dit jaar. Ik begin niet aan het weekeinde door te zeggen dat we dit wel even gaan winnen. Ik wil graag een foutloos weekeinde waarin we de auto een beetje beter begrijpen zodat we ervan kunnen leren."

Geen zeges, wel grote voorsprong

Verstappen heeft de leiding in de WK-stand nog altijd in handen, maar won geen van de laatste vier races voor de zomerstop. Een zeldzaam lange serie: het gebeurde voor het laatst in 2020, toen de Mercedes van Lewis Hamilton de sport nog domineerde en Verstappen incidenteel een zege pakte.

NOS

Toch is Verstappens voorsprong nog altijd riant: 78 punten. In die vier laatste GP's pakte hij er meer dan de nummers twee en drie op de ranglijst, Lando Norris en Charles Leclerc.

De concurrentie komt elke week uit een andere hoek en dat speelt Verstappen in de kaart. Zijn auto is weliswaar niet meer met afstand de snelste van het veld, maar zolang de andere coureurs elkaar punten blijven afsnoepen, houdt Verstappen zijn grote voorsprong.

NOS De WK-stand in de Formule 1

Wie hem dit weekeinde het meest zal bedreigen, durft hij niet te voorspellen. "Norris staat het dichtstbij, maar het komt aan op wie de auto het best de baan op krijgt."

Ik denk niet aan de Formule 1 als ik op vakantie ben. Max Verstappen

Na de Grand Prix van België, eind juli, ging de Formule 1-wereld een paar weken op vakantie. Zijn zomerstop omschrijft Verstappen als "relaxed".

Winnen is moeilijker geworden nu McLaren, Ferrari en Mercedes dichter bij Red Bull Racing zijn gekomen, maar hij heeft er zijn vrije weken niet door laten verstoren. Sterker: "Ik denk niet aan de Formule 1 als ik op vakantie ben."

'Drukker met het team dan vorig jaar'

Hij snakte niet meer dan in andere jaren naar de onderbreking, maar ziet toch een verschil ten opzichte van 2023, toen hij in de zomer op driekwart van een recordserie van uiteindelijk tien overwinningen op rij stond.

"Ik ben, denk ik, wel drukker bezig geweest met het team en de auto dan het afgelopen jaar. Toen was het rond deze tijd toch iets makkelijker om alles afgesteld te krijgen. Ik ben meer bezig met het zoeken naar oplossingen en hoe het komt dat het allemaal wat lastiger is geworden dit seizoen."

Verstappen wil niet nog 200 GP's rijden: 'Ik ben zeker over de helft' Verstappen rijdt dit weekeinde in Zandvoort zijn tweehonderdste grand prix. Op de vraag of er nog tweehonderd zullen volgen, antwoordt hij razendsnel. "Nee. Ik ben zeker over de helft." Verstappen heeft eerder al aangegeven dat hij eraan denkt de Formule 1 na 2028 vaarwel te zeggen. Na dat seizoen loopt zijn huidige contract bij Red Bull Racing af. "2028 is nog ver weg, maar op dit moment is het niet mijn intentie een nieuw contract te tekenen." "Maar ik wacht de nieuwe reglementen af en ga kijken hoe me dat bevalt", zegt Verstappen over de regelwijzigingen die in 2026 ingaan. "Dan is er in 2026 en 2027 nog genoeg tijd om een beslissing te nemen. Daarna zou ik graag wat meer thuis willen zijn, maar we gaan zien welke kansen zich nog voordoen om in andere klassen te racen."

Voor de zomerstop worstelde Verstappen geregeld met zijn auto. Met name in Hongarije reed hij gefrustreerd rond, bleek uit zijn gevloek en getier over de boordradio. In België had hij wel kunnen winnen, denkt hij, als een gridstraf wegens nieuwe motoronderdelen hem niet naar achteren had geworpen.

"De laatste races waren lastig, maar de marges zijn klein. Ik verwacht niet dat het zo zal gaan als vorig jaar, maar we willen de situatie achter ons laten en competitiever zijn."

"Hopelijk krijgen we dit weekeinde al wat antwoorden. Dan zien we wel wat we nog kunnen verbeteren. In de simulator ging dat goed, maar het is belangrijk ook dingen op het circuit te kunnen testen. Ik kan niet veel in detail gaan, maar we zijn er druk mee bezig."