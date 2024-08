Reuters

NOS Sport • vandaag, 17:11 Vijfde tijd voor Verstappen in zonnige tweede training Zandvoort, Russell de snelste

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Nederland de vijfde tijd neergezet. George Russell van Mercedes was de snelste.

Carlos Sainz van Ferrari kwam in de tweede training bijna niet in actie. Er waren technische problemen met zijn auto waardoor hij zijn trainingssessie moest staken.

Het ging vanochtend voor en tijdens de eerste vrije training over windstoten en regenbuien. Verstappen zette in moeilijke omstandigheden de tweede tijd neer, achter Norris.

Strakblauwe hemel

Een paar uur later was het asfalt droog en de lucht strakblauw. Het circuit van Zandvoort lag er op z'n fotogeniekst bij. Dat was niet onprettig voor de fans op de tribunes, die eerder vandaag nog diep verscholen zaten onder hun poncho's.

Maar ook in die betere weersomstandigheden schoten er tijdens de tweede vrije training coureurs van de baan af. Nico Hülkenberg bijvoorbeeld, die achterwaarts het grind in vloog bij het Scheivlak (een van de moeilijkste bochten van het circuit) en een rode vlag veroorzaakte.

Niet alleen Hülkenberg had het moeilijk in het Scheivlak of in de Tarzanbocht. Ook tijdens de tweede training waaide het namelijk stevig. Bij het aansnijden van de bocht, kreeg de zijwind vat op de achtervleugels van de auto's, die daardoor soms volledig uit balans raakten.

Data verzamelen

Verstappen was in de eerste training niet heel veel op de baan, maar compenseerde dat in de tweede sessie. Coureurs maken in de trainingen veel kilometers om data te verzamelen, die ze keihard nodig hebben als het er tijdens de kwalificatie en de race écht om gaat.

De snelste tijd die George Russell al vroeg in de sessie neerzette, werd niet meer verbeterd. Maar de verschillen met Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Norris en Verstappen waren minimaal.

Voormalig F1-coureur David Coulthard: "Het verrast me niet dat het bovenin erg dicht bij elkaar zit. McLaren en Mercedes deden het de afgelopen races erg goed. Afhankelijk van met welke motorstand (met hoeveel motorvermogen de teams reden, red.) de teams reden, denk ik dat Verstappen redelijk blij is met de achterstand. Die is slechts een paar tienden." Coulthard genoot van de lastige dag voor de coureurs, met regen en vooral veel wind. "Het hoort ook moeilijk te zijn", zegt de 13-voudig racewinnaar.