NOS Sport • vandaag, 11:01 Dubbel gevoel Norris bij herstart F1-seizoen: 'Hadden er nóg beter voor kunnen staan' Joost Smedema redacteur Formule 1 op circuit Zandvoort

Lando Norris draait er niet omheen. "Ik heb in het eerste deel van het seizoen niet gepresteerd als een wereldkampioen. Zo simpel is het."

De McLaren-coureur zegt het met een dubbel gevoel. Het frustreert hem, de nummer twee in de WK-stand. Graag had Norris nog dichter bij Verstappen gestaan. Tegelijkertijd had hij vóór het seizoen niet gedacht überhaupt te kunnen filosoferen over de wereldtitel en wat daar voor nodig is.

"We begonnen op grote achterstand van Red Bull Racing, net als Mercedes, maar we zijn een van de beste teams op de grid geworden. Dat is een ongelofelijke prestatie."

Norris is sinds dit seizoen niet langer de aanvoerder van een rijtje waaruit hij zijn naam graag wilde doorstrepen: coureurs met de meeste podiumplaatsen die nooit een race wisten te winnen. De Brit pakte eind mei de zege in Miami, een maand later nam hij de tweede plek in de WK-stand over van Charles Leclerc.

'Hoe dichter bij de top, hoe moeilijker'

McLaren is een constante uitdager van Red Bull Racing geworden, maar denk niet dat Norris alleen maar opgelucht is. Of dat hij van een last is verlost sinds zijn eerste GP-overwinning.

Norris: "Elke sporter weet: hoe dichter je bij de top komt, hoe moeilijker het wordt." Vandaar die kritische blik. "Er zijn genoeg dingen waar ik naar heb gekeken en waar ik aan moet werken", zegt Norris in Zandvoort bij de hervatting van het seizoen na de zomerstop.

"Na de eerste ronde waren we vaak sterk op het gebied van strategie en wedstrijdsnelheid, maar die goede momenten werden te vaak overschaduwd door een slechte start of een slechte eerste bocht. In Spanje kostte me dat de overwinning. En er waren momenten waarop ik juist te voorzichtig reed, om uit de problemen te blijven."

"Het gaat niet per se slecht, maar de races moeten perfect verlopen om de jongens te verslaan tegen wie ik het nu opneem. Het kleinste foutje kan direct een dure zijn."

Nu denk ik: shit, we hadden er nóg beter voor kunnen staan. Lando Norris

Niet dat Norris enorm baalt van bepaalde missers. "Ik heb nergens spijt van, ik heb steeds datgene gedaan waarvan ik dacht dat het het beste was."

"Ik ben aan de ene kant blij met onze prestaties, want aan het begin van het jaar hadden we niet gedacht mee te kunnen doen voor het kampioenschap. Maar nu we dat doen, denk je: shit, we hadden er nóg beter voor kunnen staan. Dat is nu onze mentaliteit. Aan het begin van het jaar keken we er nog niet zo tegenaan."

AFP Lando Norris en Max Verstappen in Spa, vorige maand

De lat ligt hoger bij McLaren en dat is in alle opzichten uitdagend. "Ik ben niet blij als we niet presteren op het niveau dat nodig is om Red Bull en Verstappen te verslaan."

Norris' achterstand na het eerste deel van het seizoen bedraagt 78 punten. Minder dan gevreesd, meer dan gehoopt. "Het is nog speelbaar", zegt hij over de kans nog wereldkampioen te worden. "Maar het zijn veel punten en ik neem het op tegen Verstappen."

"Ik wil optimistisch zijn en zeggen dat er nog kansen komen. Het wordt een moeilijke uitdaging. Maar als ik op mijn best kan presteren, wil ik geloven dat het nog mogelijk is."

