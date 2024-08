ANP Carlos Sainz in Zandvoort

NOS Sport • vandaag, 19:05 Na zeven lastige maanden weet Sainz waar hij aan toe is: 'Kostte mentaal energie' Bas de Wit Formule 1-redacteur

In een Ferrari-polo, met een Ferrari-pet en voor een rood Ferrari-reclamebord praat Carlos Sainz over Williams.

De transfer van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari was wereldnieuws. Het zorgde voor een golf van opwinding en enthousiasme onder fans.

Maar voor Carlos Sainz was het een domper. Hij voelde zijn rode stoeltje bruut onder zich worden weggerukt. Volgend seizoen rijdt hij niet meer bij Ferrari, maar bij Williams.

In Zandvoort vertelde Sainz over die stap en over de laatste maanden, die zeker niet makkelijk voor hem waren. "De afgelopen zeven maanden heb ik moeten dealen met wat er in januari allemaal is gebeurd. En tegelijk moest ik in een omgeving waar de druk heel hoog is toch gewoon presteren."

Dat lukte best aardig, benadrukt Sainz ook zelf. De Spanjaard staat vijfde in de WK-stand, voor Hamilton, Sergio Pérez en George Russell.

Maar toch: "Het denken over wat de volgende stap werd, kostte mentaal wel energie. Ik was ook heel blij dat ik voor de zomerstop, tijdens de laatste GP in België, de knoop door kon hakken."

Hoe hielp Leclerc zijn teamgenoot? Charles Leclerc rijdt nu 3,5 jaar samen met Sainz. Hoe probeerde hij zijn teamgenoot te steunen in de lastige afgelopen maanden? Spraken de twee coureurs veel over Sainz' toekomst? "We hebben een hele goede band, maar voor zulke beslissingen ben ik niet de eerste met wie hij praat", zegt Leclerc. "Hij heeft daarvoor het meeste contact met zijn vader (oud-coureur Carlos Sainz sr.) en het team dat hij om zich heeft. Maar we hebben het er zeker over gehad en hij vroeg me weleens wat ik zou doen in een vergelijkbare situatie." "Tegelijkertijd zijn we concurrenten. Daar moet je altijd een balans in zoeken. We hebben een vriendschap en dus zijn er momenten dat hij zich kwetsbaar opstelde. Maar anderzijds is het logisch dat hij besluiten over zijn toekomst vooral met anderen besprak."

Met een leeg hoofd wil Sainz zijn laatste tien races voor Ferrari rijden, te beginnen op Zandvoort. In de winter wil hij het weer hebben over Williams.

Dat Britse team bungelt nu onderaan in het constructeurskampioenschap, maar heeft grote plannen voor de komende jaren. In 2020 nam een Amerikaans bedrijf Williams over en investeerde het een hoop geld.

Vorig seizoen werd met James Vowles bovendien een gelouterde teambaas aangetrokken.

Klassiek Williams

Williams is een renstal met allure; de blauwe wagens spreken door de successen uit de jaren tachtig en negentig nog altijd tot de verbeelding. Het team wil terug naar de tijden van Nigel Mansell, Alain Prost en Damon Hill.

"Dat het een historisch team is, motiveert me", zeg Sainz daarover. "Dat was ook zo toen ik voor McLaren reed en waarom ik voor Ferrari koos. Toen ik daar tekende had Ferrari ook een slecht jaar achter de rug en klommen we weer omhoog."

Hoe klassiek Williams ook is en hoe groot de plannen van dat team ook zijn, een sportieve stap terug doet hij wel.

Sainz kan er mee leven. "F1 is voor mij dat je alles uit je auto krijgt, het gaat niet alleen om de resultaten. Ik wil een historisch team weer omhoog helpen brengen. We gaan volgend jaar waarschijnlijk niet gelijk op de podiums staan, maar wel stappen zetten."