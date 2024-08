Reuters Max Verstappen op de natte baan

NOS Sport • vandaag, 13:37 Alleen Norris is sneller dan Verstappen in eerste training voor GP in Zandvoort

Max Verstappen heeft in de eerste training voor de Grand Prix van Nederland de tweede tijd neergezet, achter McLaren-coureur Lando Norris. In Zandvoort waaide en regende het in het eerste deel van de training, maar uiteindelijk klaarde het op.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Nederland stelde teams voor een duivels dilemma.

Stuur je de wagens de natte en winderige baan op, met het risico dat je coureurs na een paar rondes in de muur knallen? Of houd je ze binnen, met als gevolg dat je coureurs morgen minder voorbereid de kwalificatie in moeten?

Dat laatste bleken de teams toch echt te willen voorkomen. Nico Hülkenberg en Pierre Gasly gingen als eerste de baan op. Hülkenberg vloog haast onmiddellijk het grind in, Gasly vond de wind 'pretty wild'.

Ondertussen bleef Verstappen in de pits, in overleg met zijn engineers, met wie hij zijn auto perfect klaar wil maken voor de kwalificatie van morgen.

ANP Max Verstappen in de pits tijdens de training

Na een minuut of 25 klaarde het op. Een opluchting voor de fans op de onoverdekte tribunes, die zich eindelijk aan hun poncho's konden ontworstelen.

Het was ook het startsein voor Red Bull. Sergio Pérez ging als eerste de baan op. De positie van de Mexicaan stond voor de zomerstop onder stevige druk, maar na de GP van België kreeg hij te horen dat hij het seizoen bij Red Bull af mag maken.

Eerste ronde feilloos

Verstappen ging als eerste naar buiten op intermediates. Hij begon zijn eerste ronde feilloos, maar verloor even de controle in een van de snelle bochten. Verstappen schrok er niet van, spinde even om het publiek te vermaken en zette een sterke ronde neer.

ANP Lando Norris in Zandvoort

De tijd van Verstappen (1.21,3) was even de beste, maar werd al snel aangescherpt door George Russell en Norris.

McLaren, voor de zomerstop al het team met (misschien wel) de beste auto, is met een flink pakket updates naar Zandvoort gekomen. De Britten hebben de vloer, de wielophanging en de achtervleugel van hun auto's verbeterd.

Toen de baan echt wat was opgedroogd, gaven de coureurs echt gas. Even leek Verstappen de snelste te zijn, maar Norris was toch net weer sneller.