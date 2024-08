Williams Racing Sven Smeets

NOS Sport • vandaag, 11:48 Sportief directeur Sven Smeets (Williams) was vorig jaar slechtste weerman van Zandvoort Louis Dekker verslaggever Formule 1 in Zandvoort

Het zag er op papier best bevredigend uit in 2023: Alex Albon sleepte in de tumultueuze regenrace in Zandvoort kostbare WK-punten voor Williams binnen. De coureur kwam als achtste over de streep, maar Sven Smeets verliet het circuit met een stevige kater. "Er had zoveel meer in gezeten als ik iets beter het wolkendek in de gaten had gehouden."

Smeets (52) is sportief directeur van Williams. De Vlaming maakte naam als copiloot en teamleider in de rallysport. Hij werkte onder meer met negenvoudig kampioen Sébastien Loeb en stapte in 2021 over naar de Britse Formule 1-renstal.

"Saudi-Arabië was mijn eerste grand prix. Toen moest ik teambaas Jost Capito vervangen, die geveld was door covid. Een bijzonder weekend: mijn debuut in een heel andere tak van autosport. Als souvenir staat die Williams nu in miniatuurvorm thuis." Capito vertrok eind 2022 bij Williams.

Spin in het web

Als sportief directeur fungeert Smeets als een spin in het Williams-web. Hij houdt veel ballen in de lucht, maar bemoeit zich niet met alles. "Ik heb niets te maken met de performance van de auto, maar wel met het sportief reglement. Ik zorg bijvoorbeeld dat we geen fouten maken met gele en rode vlaggen. Ik moet weten wat wel en niet mag. Daarnaast ga ik over de logistiek, reizen, het gastenverblijf en onze talentenacademie."

"De historische F1-auto's waar we af en toe showruns mee doen, vallen ook onder mij", zegt Smeets met een lach die trots verraadt.

"Daar moeten onze piloten extreem voorzichtig mee zijn. Ik ben vooral dol op de FW14 van Nigel Mansell. Heel houden is het devies. Als je iets stuk maakt, levert dat ontzettend veel herstelwerk op. Het is ook zeer kostbaar. We hebben alle tekeningen nog, dus we kunnen wel veel maken en repareren."

'Briljant circuit'

Smeets, een Belg, voelt zich dit weekend thuis in Nederland. "Prachtig dat we na de zomerstop de draad hier weer oppakken. Briljant circuit, vloeiende bochten, een unieke race en daarbovenop die geweldige sfeer. Eén groot feest. Natuurlijk koester ik Spa-Francorchamps. Een van de mooiste circuits ter wereld. Ik hoop dat ze allebei op de kalender blijven. Spa en Zandvoort."

Maar die grand prix in 2023, daar blikt Smeets dus met gemengde gevoelens op terug. "Het was een achtbaan. Een fantastische race door het wisselvallige weer. Misschien wel de mooiste van het jaar. Alex startte vanaf de vierde plek, maar zakte na de eerste regenbui weg."

Pro Shots Alex Albon tijdens de race in Zandvoort in 2023

"Knopen doorhakken was ontzettend moeilijk. We hebben de eerste regenbui uitgezeten en zijn niet binnengekomen voor regenbanden. Daarom viel Alex helemaal terug naar de achterhoede. Bij de tweede regenbui kwamen we een ronde te laat binnen. Albon krabbelde op en werd nog achtste, maar ik had een zure nasmaak."

"We hebben foute beslissingen genomen", zegt Smeets. "Heel sneu. We hadden vierde kunnen worden als we Alex bij de eerste bui meteen naar binnen hadden geroepen, zoals Alpine deed met Pierre Gasly. Die werd derde, wij kregen een troostprijs."

Het deed pijn. "Vooral omdat we een auto hadden waarmee we niet elk weekend voor de punten konden vechten. Zandvoort was een grand prix met kansen. Het falen lag aan ons: de crew op de pitmuur. Niet aan de coureur. Ik was lid van ons 'regenteam' en we hebben ons verkeken op de intensiteit van de bui. Ik was een erg slechte weerman."

'Max heeft veel aanhang in Hasselt' Sven Smeets is net als Max Verstappen geboren in Hasselt. "Max' moeder Sophie Kumpen is er geboren en getogen. "Hij is op papier 50 procent Belg, maar ik zie hem als Nederlander. Ik hoor niet bij Belgen die vinden dat hij Belg is. De familie-Kumpen is vanwege hun bouwbedrijf bekend in de wijde regio, maar we hebben elkaar nooit echt gesproken. Max heeft veel aanhang in Hasselt. Mijn zoon is die-hard fan."

Vanwege zijn eigen rallyverleden heeft Smeets oog voor de eerste stappen die Jos Verstappen in de rallysport zet. "Daar heb ik veel respect voor. Jos heeft de rally van Wervik in België gewonnen. Die heb ik ook zelf een keer gereden en het is geen gemakkelijke. Bovendien liggen Formule 1 en rally heel ver uit elkaar. Het zijn totaal verschillende disciplines."

"Zo'n wissel werkt heel vaak niet. Je zag het bij Kimi Räikkönen. Die had het moeilijk", zegt Smeets. "Formule 1-coureurs zijn uiteraard snel, maar het moeilijke is dat ze een rally-parcours niet kennen. Je rijdt geen rondjes. Goed luisteren naar degene die naast je zit, is cruciaal en dat zijn F1-coureurs natuurlijk niet gewend."

Pro Shots Jos Verstappen tijdens de Hellendoorn Rally

Zelfs wereldkampioen Max Verstappen zou het zwaar krijgen in een rally-auto, denkt Smeets. "De hamvraag is hetzelfde als bij Jos: gaat hij leren luisteren naar zijn copiloot? Misschien komt er ooit een dag dat hij een poging waagt. Dat zou fantastisch zijn, maar ik zie hem niet de nieuwe Loeb worden. Als F1-coureurs rally's gaan doen, zijn ze al over hun hoogtepunt heen. Dan is het moeilijk om jong talent dat al jaren volledig focust op rally, te verslaan. Zelfs voor Max."