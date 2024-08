ANP Fans juichen in Zandvoort

NOS Sport • vandaag, 21:33 Is er in 2026 nog een Nederlandse grand prix? 'Nog huiswerk te doen'

Joost Smedema redacteur Formule 1 in Zandvoort



De race is afgevlagd, het circuit van Zandvoort stroomt leeg. De teams pakken de boel in en maken zich op voor de verplaatsing naar Monza. Over een jaar keert de Formule 1 terug in de Noord-Hollandse duinen, want ook in 2025 staat Zandvoort op de racekalender.

Daarna loopt het huidige contract af. Is er in 2026 nog een Nederlandse grand prix? De vraag hangt boven de paddock, een definitief antwoord is er nog niet.

'Overtuigd dat Zandvoort toekomst heeft'

Formule 1-topman Stefano Domenicali gaf in gesprek met De Telegraaf een positief signaal af. "Ik ben ervan overtuigd dat deze plaats een toekomst heeft. Dat verdienen ze hier." Volgens Domenicali is het geen optie dat de F1 Zandvoort na volgend jaar links laat liggen.

Robert van Overdijk, directeur van het circuit, is blij met zijn woorden. "We zijn er trots op dat hij zegt dat hij er heilig van overtuigd is dat het doorgaat na 2025." Een definitief akkoord is er alleen nog niet. "Er is nog huiswerk te doen", zegt Van Overdijk.

De FOM, het management van de Formule 1, riep de Nederlandse organisatie vorig jaar uit tot Promotor van het Jaar. Enthousiasme over Zandvoort is er zeker, blijkt ook uit Domenicali's woorden.

Maar de organisatie van de Dutch GP moet het financieel wel kunnen dragen. Daar zit vooralsnog het vraagteken.

Van Overdijk: "We zijn niet wars van het lopen van enig risico, dat hebben we laten zien, maar het moeten aanvaardbare risico's zijn."

Elk jaar of om het jaar naar Zandvoort?

"Op dit moment hebben we nog heel veel gesprekken te gaan. Wij moeten ons voldoende comfortabel voelen bij het risico dat we weer aangaan na 2025. Dat gebeurt als wij voelen dat het animo bij onze sponsors, onze partners en onze kaartkopers nog net zo hoog is als de afgelopen jaren."

Of de race bij groen licht na 2025 nog elk jaar wordt gehouden, of om het jaar zoals ook geregeld klinkt, is aan de FOM, zegt Van Overdijk.

"De volgorde van dingen is dat wij eerst moeten bepalen of het voor ons een aanvaardbaar risico is. Vervolgens ga je met FOM in overleg in welke vorm."

Er hoeft echt niet in de komende weken een besluit te vallen. Robert van Overdijk, circuitdirecteur

De Nederlandse organisatie probeert de FOM en de eigenaren van de Formule 1, Liberty Media, te laten zien dat de Grand Prix van Nederland meer is dan een autorace.

Bij Van Overdijk blijft dan ook niet de spanning van de kwalificatie hangen, maar het feest op vrijdagavond.

"Noem mij een circuit waar op vrijdag om half tien 's avonds nog 30.000 fans het circuit af moeten omdat ze twee concerten hebben gezien. Zelfs na een dag met alleen maar trainingen - en pech met regen - zijn de fans enthousiast."

Nikki van Toorn/Dutch Grand Prix) Armin van Buuren treedt op in Zandvoort

Contact houden met die fans is belangrijk, zegt Imre van Leeuwen, een van de directeuren van de Dutch GP. "Dat begint al bij het treinstation als je uitstraalt: 'het regent, maar wat maakt het uit? Je hebt een poncho aan, jullie kan niks gebeuren!'"

"Als de race minutenlang stilligt, kunnen we de beelden op de grote schermen aanpassen en overschakelen naar het entertainment. Dan hoor je ineens 'It's raining men! Hallelujah!'. Supereenvoudig, maar je hebt de hele tijd interactie met het publiek."

"Daarmee staan we er goed op. Hoe meer fans je aan je weet te binden, hoe makkelijker het wordt om die handtekening te zetten."

Reuters De start in Zandvoort

De lege plekken op de tribune die hier en daar te zien waren, komen volgens Van Overdijk door het slechte weer. "We verkopen in tegenstelling tot andere circuits veel passe partouts (kaarten voor het hele weekeinde, red.).

"Mensen kijken 's ochtends uit het raam en denken: ga ik nu al, ga ik vanmiddag of sla ik vrijdag over? Er zijn allerlei factoren, maar zondag zijn de tribunes vol."

'Geen harde deadline'

Een streefdatum om de handtekening te zetten voor 2026 en daarna is er niet, volgens Van Overdijk. "Domenicali zegt dat we elkaar tot het einde van het jaar de tijd geven om verder te praten. FOM weet dat wij nog best een klus te klaren hebben.

"Ik lees er geen harde deadline in, maar dat je daar de ruimte voor krijgt, geeft aan dat zij blij zijn met ons. Er hoeft echt niet in de komende weken een besluit te vallen."