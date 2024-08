Getty Images Mike Krack in de pitlane

NOS Sport • vandaag, 08:07 Bijna nergens in F1 is de druk zo hoog als aan de pitmuur: 'Houden niet van gokken' Bas de Wit redacteur Formule 1 in Zandvoort

Op hoge barkrukken zitten ze langs het circuit in Zandvoort. De Formule 1-wagens razen vlak voor hun neus langs, nog wat verderop maken fans op de tribunes voortdurend kabaal. Dit is de pitmuur, misschien wel de meest chaotische plaats op het circuit.

Hoe blijven de mensen die in deze wervelwind werken in vredesnaam rustig en nemen ze beslissingen? Hoe deed de teambaas van Aston Martin dat bijvoorbeeld tijdens de ontknoping van de vorige Grand Prix van Zandvoort?

Op 7 augustus 2023 is de ene na de andere coureur door de hoosbuien gespind, gecrasht of uitgevallen, maar Fernando Alonso is er nog. Hij hijgt in de nek van leider Max Verstappen en gaat het beslissende deel van de race in.

Nu moet het voor Alonso gebeuren. Nu moet de samenwerking tussen hem en zijn crew in de pitmuur, van waaruit de rijders worden aangestuurd, perfect zijn.

In Aston Martins commandocentrum langs de baan is de Luxemburgse teambaas Mike Krack de eindverantwoordelijke. Om hem heen barst het van de schermpjes, met kleine letters en getallen die steeds verspringen, en animaties met dreigende donkere wolkjes erop.

"Wij houden op zulke momenten helemaal niet van intuïtie", vertelt hij. "Ons doel is om besluiten te nemen op basis van data, van feiten. En om toeval uit te sluiten. Een pitstop moeten timen met onvolledige informatie, dat soort momenten haat ik."

Maar F1-races zijn onvoorspelbaar, zeker op het duinencircuit van Zandvoort, waar het weer ieder moment om kan slaan. Zo rijdt je coureur door een hoosbui of rukwinden, zo schijnt de zon en is de baan weer droog.

Wanneer time je dan je pitstop? En op welke banden stuur je je coureur de baan weer op? "Je wil niet gokken, niet het casino in. Maar soms ontkom je daar niet aan."

Wie zitten er precies aan zo'n pitmuur? Jeroen Bleekemolen, oud-coureur en F1-analist, legt uit welke mensen er nou precies aan zo'n pitmuur plaatsnemen en wat hun rol is. "Ten eerste heb je dus de teambaas. Die is eindverantwoordelijk en moet ingrijpen als er iets in een race niet naar wens gaat. Hij heeft het laatste woord." "Daarnaast zitten de twee race-engineers: elke coureur werkt met zijn eigen, vaste engineer. Verstappen werkt bijvoorbeeld al jaren samen met Gianpiero Lambiase. Die race-engineer geeft over de boordradio aanwijzingen over de instellingen van de auto en het raceverloop." "Ten slotte schuift er een strateeg aan. Die houdt zich bezig met tactische keuzes, wanneer er bijvoorbeeld gepit moet worden. Op de achtergrond wordt ook in de fabriek nog meegekeken. De teambaas moet de input van die mensen verzamelen en zorgen dat de samenwerking goed is."

Soms pakken die 'gokjes' goed uit, soms ook helemaal niet. Het zijn de momenten dat de mensen in de pitmuur het er wel eens van langs kunnen krijgen over de boordradio.

Het is onderdeel van de sport, zegt Krack. "Fouten zijn niet te voorkomen. Dat hoort naar mijn idee ook bij de ontwikkeling van een team. Maar je wil na de race, los van de uitkomst en het resultaat, kunnen zeggen dat je op basis van de info die je had de beste keuze hebt gemaakt."

Controle

Als Alonso tijdens de grand prix van vorig jaar door de regen achter Verstappen rijdt en het beslissende gedeelte van de race in gaat, wordt het in de pitmuur bij Aston Martin verrassend rustig.

"Dat was voor ons minder zenuwslopend dan je misschien zou denken", aldus Krack. "Dat komt omdat wij de jagers waren op dat moment en niet de prooi. Ik voelde toen controle, zowel bij ons in de pitmuur als bij Fernando op het circuit."

Want wat er ook gebeurt in die pitmuur, uiteindelijk moet de coureur het doen. En op Alonso kun je op zulke momenten wel rekenen. De Spanjaard bleef kalm, zette knap druk op Verstappen en eindigde de race als tweede, wat een uitstekend resultaat was voor Aston Martin.

"Het was een masterclass in racen van Fernando", zegt Krack. "Dat is wat ons uiteindelijk dat podium heeft gebracht."

