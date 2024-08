ANP Max Verstappen op Zandvoort

NOS Sport • vandaag, 16:02 Norris pakt poleposition op Zandvoort, Verstappen start vanaf tweede plaats Bas de Wit redacteur Formule 1 in Zandvoort

Max Verstappen gaat morgen vanaf de tweede startplaats op jacht naar zijn vierde zege in de Grand Prix van Nederland. In de kwalificatie troefde Lando Norris van McLaren hem af. Oscar Piastri, ook van McLaren, begint morgen om 15.00 uur op de derde plek.

Verstappen begon na de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix in 2021 steeds op poleposition, maar dit keer was Norris met een indrukwekkende laatste ronde simpelweg te sterk. "We missen dit weekend wat snelheid in de auto", zei Verstappen direct na de kwalificatie. "We gaan zien hoe we er morgen voor staan."

Hoe verraderlijk het circuit van Zandvoort is, bleek in de drie trainingssessies die aan de kwalificatie vooraf gingen. Met wind of zonder, op een droge of een natte baan, de snelle (kom)bochten in Zandvoort zijn altijd en voor iedere coureur moeilijk.

In de derde training werd Logan Sargeant daar op een nare manier mee geconfronteerd. De Amerikaan schampte het gras, glibberde weg en kwam ziedend hard in de vangrail terecht.

Sargeant bleef ongedeerd, maar zijn auto vloog in brand. De monteurs van Williams kregen het niet voor elkaar de wagen nog voor de kwalificatie op te lappen. Sargeant start morgen vanaf de laatste plaats.

ANP De auto van Logan Sargeant (Williams) wordt op een vrachtauto gehesen

Verstappen, voor de eerste keer sinds 2021 niet de gedoodverfde favoriet voor de zege op Zandvoort, ondervindt dit seizoen hevige concurrentie van coureurs van McLaren en Mercedes.

In de afgelopen drie edities van de GP in Zandvoort, pakte Verstappen poleposition. Maar dit jaar domineert Verstappen de kwalificaties al een tijdje niet meer.

De eerste zeven races van het seizoen begon hij vanaf pole, maar daarna kreeg hij dat niet meer voor elkaar - hoewel dat in België kwam door een gridstraf.

Reuters

In de eerste sessie zette Verstappen de zevende tijd neer, zo'n 0,4 seconden achter de tijd van zijn teamgenoot Sergio Pérez, die de snelste was. Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Esteban Ocon en Daniel Ricciardo haalden de tweede sessie niet.

Nico Hülkenberg spinde in de trainingen om de haverklap, maar kwam Q1 wel door.

Hamilton sneuvelt

Tussen de eerste en de tweede sessie waaiden regenwolken, die net even weg waren, van de kust richting het circuit. Coureurs doken zo snel mogelijk de baan weer op, voordat die moeilijker begaanbaar werd.

Norris en Piastri zetten de snelste tijd neer in Q2. De twee McLaren-rijders beschikken dit seizoen over hele goede auto's, die voor dit weekend bovendien voorzien werden van een flink aantal updates. Verstappen kwam de sessie met de achtste tijd door.

ANP Norris in de kwalificatie voor de Nederlandse GP

Bij Lewis Hamilton en Carlos Sainz lukte dat verrassend genoeg niet. Vooral bij Mercedes zal de teleurstelling groot zijn. Hamilton won voor de zomerstop zijn eerste grand prix in drie jaar en hoopte ook in Zandvoort mee te doen om de zege.

Verder sneuvelden ook Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen in de tweede kwalificatiesessie.

Ontknoping

Verstappen ging in de derde sessie als eerste de baan op en zette een verdienstelijke tijd neer. Norris en Piastri doken daar echter meteen onder.

In het absolute slot van de kwalificatie zette Verstappen nog een keer alles op alles, maar dat deed Norris ook. De Brit verbeterde zijn eigen tijd en pakte pole. Verstappen was wel sneller dan Piastri.

Ook vanaf de eerste plaats is Norris op zijn hoede voor Verstappen. "Het wordt zwaar. Max was het hele weekend snel. Hij start morgen toch gewoon als tweede en zal in zijn thuisrace strijd leveren."

NOS Het programma in Zandvoort voor het komende weekend