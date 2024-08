ANP Max Verstappen en Lando Norris

NOS Sport • vandaag, 17:52 Vierde Zandvoortzege ver weg voor Verstappen: 'Norris wekt een betere indruk dan ik' Joost Smedema redacteur Formule 1 in Zandvoort

Na drie polepositions op rij moet Verstappen het zondag in Zandvoort doen met de tweede plek op de startgrid achter Lando Norris. Toch is het een betere uitgangspositie dan hij had gevreesd.

"Ik heb me nooit helemaal comfortabel gevoeld in de auto, in elke ronde waren er wel één of twee bochten waar ik tijd verloor door de windstoten. De auto reageerde er moeilijk op. Elke ronde voelde anders aan."

"Ik heb geprobeerd er het maximale uit te halen, maar de windstoten waren verraderlijk. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik mee kon doen voor pole. Als je dan op de eerste rij staat, is dat oké", concludeert Verstappen na de kwalificatie.

Een ongeslagen status in de Nederlandse duinen biedt geen garantie, weet Verstappen, die al het hele weekeinde een slag om de arm houdt. Zandvoort naar zijn hand zetten is niet vanzelfsprekend, zelfs niet voor de leider in de WK-stand.

In de laatste zeven races pakte hij maar één keer de pole (twee keer als je de gridstraf in België wegdenkt), maar het zijn geen dominante cijfers meer. Geen van de laatste vier races wist hij te winnen.

"Het is wat moeilijker geworden voor ons. We proberen onze auto te begrijpen, maar er is geen magische knop die je kan indrukken om het te verhelpen."

Lando wekt een betere indruk dan ik, volgens mij zit hij comfortabeler achter het stuur. Max Verstappen

Verstappen moest in de kwalificatie meer dan 0,3 seconden toegeven op Lando Norris, een aanzienlijk gat. Hij is terughoudend op de vraag of zijn Red Bull de McLaren in de race meer tegenstand kan bieden. "Als je het verschil ziet, wordt het heel erg lastig. Daar moet je realistisch in zijn."

"Lando wekt een betere indruk dan ik, volgens mij zit hij comfortabeler achter het stuur. Bij ons schiet de balans alle kanten op, dus ik hoop dat morgen een beetje stabiliseert."

Norris, tweede in de strijd om de wereldtitel, bevestigt Verstappens vermoeden dat hij zich prettiger voelde op het circuit. "De auto is al het gehele weekeinde sterk en vanaf de eerste ronde had ik een goed ritme te pakken. Dat is niet makkelijk op deze baan."

"Het circuit van Zandvoort is al niet eenvoudig en onder deze omstandigheden is het nog lastiger", wijst Norris op de wind die al het hele weekeinde stevig waait. Daar komt volgens de Brit ook het grote verschil tussen hem en Verstappen vandaan.

"Als de wind op het juiste moment op de juiste plek in je voordeel blaast, kun je zo een paar tienden sneller gaan. Het is moeilijker dan het lijkt. Je weet niet precies waar de limiet ligt, maar het is aan ons om de limiet wel op te zoeken."

McLaren voerde bovendien een pakket aan verbeteringen door. "We zijn geduldig geweest met upgrades sinds Miami. We hebben onze tijd genomen, want we wilden ook echt dat de aanpassingen ons zouden brengen wat we ervan verwachtten. Daar verdient het team de credits voor."

Verstappen loopt niet over van vertrouwen in de zege, Norris is ondanks zijn goede gevoel in de Noord-Hollandse wind ook voorzichtig. Hij zei eerder dit weekeinde dat hij in de eerste seizoenshelft te veel punten had laten liggen om mee te doen voor de wereldtitel.

Ook in de persconferentie benoemt hij zijn mindere starts van dit jaar. "Ze waren niet slecht, maar ook niet top. Ik heb een paar kansen gemist. Morgen is een nieuwe dag, ik voel het vertrouwen dat het beter zal gaan."

