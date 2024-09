Leclerc schenkt Ferrari thuiszege met gewaagde strategie, schade voor Verstappen beperkt

Max Verstappen eindigde op de zesde positie, nadat hij als zevende was gestart. Lando Norris begon vanaf poleposition, maar verloor opnieuw plekken in de eerste ronde en kwam niet verder dan de derde plek. Daarmee loopt Norris 'slechts' acht punten in op Verstappen.

Piastri opent sterk

Inhalen uitdaging

Norris verliest tempo

Norris kreeg even later last van zijn banden en zijn tempo zakte volledig in. In de 32ste ronde sloot Leclerc aan nadat Norris de tweede chicane had gemist. De Engelsman was de eerste die zijn tweede pitstop maakte.