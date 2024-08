AFP Verstappen is teleurgesteld na de kwalificatie in Monza

NOS Sport • vandaag, 18:41 Verstappen 'kreeg auto niet aan de praat', maar Norris verwacht hem voorin in de race

"Dit hebben we allemaal aan onszelf te danken", vertelde een kritische Max Verstappen tegen Viaplay na een teleurstellende kwalificatie in Monza. Hij eindigde als zevende, zijn slechtste kwalificatie-uitslag van het seizoen.

De wereldkampioen miste snelheid en had al het hele weekend moeite om zijn auto te besturen. "Ik had zowel in de chicanes als de bochten naar rechts heel veel onderstuur, niets werkte meer", mopperde hij.

Verstappen had op veel meer dan die zevende plaats gehoopt. "Ik had twee nieuwe sets banden en normaal maak je dan altijd stappen, maar het liep echt niet meer."

NOS

Verstappen gebruikte in de laatste trainingen veel tijd om de race voor te bereiden. "Maar eigenlijk ging dat ook niet heel geweldig, dus we zien het wel", temperde hij de verwachtingen. "We staan aan de achterkant van het groepje en we gaan ons best doen."

Norris verwacht Verstappen voorin

McLaren, Ferrari en Mercedes hebben allemaal hun twee coureurs voor Verstappen staan. Lando Norris (McLaren) vertrekt van poleposition.

De jonge Brit wil Verstappen ondanks de slechte kwalificatie nog niet afschrijven. "Hij had als een van de weinigen amper slijtage op zijn banden toen hij zich op de race voorbereidde, dus het verbaast me niet als hij nog voorin komt."

Norris, en de andere coureurs, tasten namelijk in het duister in Monza. Het circuit is opnieuw geasfalteerd, waardoor de rijders eigenlijk geen referentiepunten hebben op basis van voorgaande jaren.

"We weten niet hoe het zal zijn met bandenslijtage, in de trainingen verloren we door graining (het verkorrelen van de band, red.) best veel grip. Dus we gaan het zien. Ik verwacht dat het een hele spannende race gaat worden."

Frustraties bij Red Bull-teambaas Horner

Bij het team van Verstappen zijn ze er alleen niet gerust op dat de wereldkampioen voorin raakt. "Deze sessie is gewoon héél erg frustrerend", zegt teambaas Christian Horner.

"In de tweede kwalificatie waren we vier tienden sneller op gebruikte banden. We snappen niet hoe dat kan, dus we zijn op zoek naar antwoorden."

Volgens de teambaas is iedereen teleurgesteld, niet alleen Max. "Er loopt ergens iets spaak. De data die we hebben, komen niet overeen met wat we zien op de baan. Dat is heel verwarrend en we balen er allemaal ontzettend van."

Zondag begint de race om 15.00 uur.