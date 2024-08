ANP

NOS Sport • vandaag, 13:38 • Aangepast vandaag, 17:11 McLaren heerst in kwalificatie Monza, Verstappen start morgen slechts als zevende

Max Verstappen begint de Grand Prix van Italië morgen vanaf een teleurstellende zevende plaats. Lando Norris rijdt in Monza weg van poleposition, met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri naast hem op de eerste startrij.

Na de soevereine zege van Norris in Zandvoort, is de druk op Verstappen in het WK toch wat toegenomen. Het verschil tussen hem en nummer twee Norris is met nog negen races te gaan 75 punten.

Bij Red Bull Racing benadrukte men vorige week zondag dat de auto snel moest worden verbeterd. Maar in Monza oogde zijn wagen in de trainingen toch nog wat wankel. Zeker bij het insturen in de bochten had Verstappen moeite. Dat moest in de kwalificatie - die op het smalle circuit van Monza van groot belang is - stukken beter.

Moeilijke baan

Verstappen was overigens zeker niet de enige die moeite had met de snelle baan in Monza. In de trainingen vloog de ene na de andere coureur van de weg, die opnieuw was geasfalteerd.

Ook in de eerste kwalificatiesessie zorgden de hypersnelle bochten als Parabolica en Lesmo 2 voor problemen. Piastri, George Russell, Kevin Magnussen en Franco Colapinto (opvolger van Logan Sargeant) schoten het circuit af.

Verstappen zette in de eerste sessie de zesde tijd neer. Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu en Colapinto vielen af.

Omdat er veel grind op de baan terecht was gekomen, werd de tweede sessie wat uitgesteld. Eenmaal op de baan oogde Verstappen tamelijk comfortabel en zette hij de tweede tijd neer.

Ook Hamilton, in de trainingen ook al snel, reed goed. De Brit reed de beste tijd van Q2. Voor eigen publiek konden Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz nog geen topsnelheid vinden. Dat gold al helemaal voor Fernando Alonso, die samen met Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo en Magnussen sneuvelde in de tweede sessie.

Geen grip

In de laatste en beslissende sessie verloor Verstappen tijd bij het ingaan van de Parabolica-bocht. "Op deze banden had ik totaal geen grip. Shocking", zei hij over de boordradio.

En dus dook Verstappen snel de pitststraat in, om met andere banden nog een laatste aanval op de tijd van Norris in te zetten.

Die ultieme poging bracht Verstappen alleen maar meer frustratie. Nog altijd kreeg hij geen grip op zijn wagen als hij de bocht instuurde. Verder dan een zevende tijd kwam Verstappen niet.

