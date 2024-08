ProShots Juli 2024: Antonelli wint een F2-race in Hongarije

NOS Sport • vandaag, 09:23 Mercedes bevestigt komst 18-jarige Antonelli als vervanger van Hamilton

Het 18-jarige racetalent Kimi Antonelli rijdt volgend jaar voor Mercedes in de Formule 1. De Italiaan vult het gat dat wordt achtergelaten door Lewis Hamilton, die volgend seizoen voor Ferrari gaat rijden.

Teambaas Toto Wolff liet afgelopen weekeinde in Zandvoort al blijken dat Antonelli in 2025 de teamgenoot van George Russell zou worden. Wolff haalde het duo in gesprek met de Nederlandse media meermaals aan.

"Ik wil dat we slagen met George en Kimi", liep Wolff vooruit op de officiële aankondiging van het team. Een veelzeggend glimlachje verklapte wat het team vandaag bevestigde.

Dag na crash

De aankondiging van Mercedes volgt een dag nadat Antonelli crashte tijdens de eerste vrije training voor de GP van Italië in Monza.

Antonelli tekent een contract voor een jaar bij Mercedes, dat voordat Max Verstappen de macht greep zeven keer op rij (van 2014 tot en met 2020) de wereldkampioen in de Formule 1 afleverde.

ProShots Antonelli in de pitbox van Mercedes tijdens de GP van Hongarije

Antonelli vierde afgelopen zondag zijn achttiende verjaardag en staat te boek als een van de grootste talenten in de autosport. Sinds 2019 maakt de Italiaan deel uit van het opleidingstraject van Mercedes.

Hij is dit jaar bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 2. De klasse daaronder, de Formule 3, sloeg hij over na successen in de Formule 4 en de Formula Regional.

Verstappen en Antonelli springen eruit. Mercedes-teambaas Toto Wolff

Wolff durft het aan Antonelli te vergelijken met Max Verstappen. "Als je kijkt naar hun prestaties in het karten en hun progressie in de single seaters (de auto's waarin coureurs rijden als ze de karts zijn ontgroeid, red.), springen die twee eruit."

"Qua talent zijn hij en Max echt twee buitengewone coureurs. Verstappen heeft aangetoond ook in de Formule 1 buitengewoon te zijn, er staan drie wereldtitels op zijn naam."

"Kimi won zijn eerste F4-kampioenschap op zijn zestiende. In een klasse met meer dan veertig auto's won hij de titel in zijn eerste jaar. Dat is verbluffend, maar hij moet zijn F1-debuut nog maken", wil Wolff de vergelijking niet te ver doortrekken.

ProShots Kimi Antonelli

Afgelopen zomer heeft Wolff nog geprobeerd Verstappen los te weken bij Red Bull Racing, maar zonder succes. Hij sluit niet uit dat Verstappen de overstap nog eens zal maken. "Ik heb het gevoel dat onze wegen elkaar gaan kruisen, maar ik weet niet wanneer."

Wolff benadrukte dat Verstappen voorlopig niet in zijn plannen voorkomt. "We hebben de beslissing voor volgend jaar genomen, we steken al onze energie in George en Kimi. Hopelijk zijn dat ook onze coureurs voor 2026 en de jaren erna."

"Verstappen zit niet in mijn achterhoofd. Er kan volgend jaar een moment komen waarop we over 2026 gaan nadenken, maar dat is nu nog niet aan de orde."