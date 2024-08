Getty Images Antonelli loopt beteuterd weg bij zijn gecrashte bolide.

NOS Sport • vandaag, 21:28 Italië snakt naar topcoureur, maar 'ruwe diamant' Antonelli debuteert met crash Louis Dekker verslaggever Formule 1

"Kimi moet vooral genieten. Een trainingssessie in de huidige auto is veel leuker dan rondjes rijden met een oude F1-wagen. Hij zal als debutant met een grijns achter het stuur zitten", had Lewis Hamilton nog gezegd.

De zevenvoudig wereldkampioen verwoordde het zo fraai, eerder deze week in de persconferentie op het circuit van Monza. Bewierookt supertalent Andrea Kimi Antonelli, 18 lentes jong. Gegarandeerd headline-nieuws in Italië. De Formule 1-hoop van de hongerige tifosi.

Antonelli mocht een uurtje proefdraaien in de cockpit van George Russell, maar de vuurdoop eindigde met een klap. Jubelende krantenkoppen konden retour naar de ijskast. Antonelli klapte al in zijn vijfde ronde in de bandenstapel. Eindstation: de pijlsnelle Parabolica-bocht. Een dreun van 45 G. Weg droomdebuut. Weg pretoogjes. Weg grijns.

Italië hunkert naar talent

Antonelli's uitglijder past in het Italiaanse autosportplaatje. Ferrari heeft het al een jaar of vijftien zwaar in de koningsklasse van de autosport, maar Italië scoort al decennia belabberd. Giancarlo Fisichella is de meest recente grand prix-winnaar. 18 jaar geleden: 2006. En de laatste wereldkampioen? Alberto Ascari, 1953.

Italiaanse journalisten houden er niet van als ze met de harde feiten worden geconfronteerd. Max Verstappen heeft in zijn eentje meer races gewonnen dan alle Italiaanse F1-coureurs samen in de 74-jarige geschiedenis van de sport. Dat doet pijn.

"Italië is niet verwend. Het is ook alweer jaren geleden dat Antonio Giovinazzi meedeed. We staan veel te lang droog", verzucht Vitantonio Liuzzi in de paddock op Monza. De 44-jarige oud F1-coureur verheugde zich op het debuut, maar waarschuwde al ruim voor de Antonelli-schuiver: elke vergelijking met Verstappen, die ook als tiener debuteerde, is ongepast.

ANP Liuzzi reed vier volledige seizoenen in de Formule 1, met een zesde plaats als beste resultaat.

"Je kunt hen onmogelijk naast elkaar leggen. Of Antonelli de nieuwe Max is? Daarover speculeren is voorbarig", vindt Liuzzi. Hij weet waarover hij praat. Liuzzi debuteerde zelf in 2005 bij Verstappens renstal Red Bull Racing. Hij reed in zijn carrière 80 GP's en fungeert tegenwoordig als 'racesteward' namens autosportfederatie FIA.

"Max was een extreem talent. Dat zag je al in de karts. Hij won overal. Zelfs in zijn eerste F1-jaar toverde hij allerlei konijnen uit de hoed. Kimi is daar nog lang niet aan toe. Hij is een aanstormend talent, reed een paar sterke races in de Formule 2, maar domineert niet. Hij heeft tijd nodig."

Liuzzi schetst Verstappen als een coureur van een andere planeet. "Een legende, een heerser die het onmogelijke heeft gepresteerd. Antonelli omringt zich met goede mensen en heeft een mooie toekomst, maar hij zal keihard moeten werken om in de buurt van Max te komen. Elke coureur heeft jaren nodig om F1 in de vingers te krijgen en races te winnen."

Ondanks de eerste deuk kan Antonelli rekenen op loyale tifosi, denkt Liuzzi. "We zijn bevlogen. Een gepassioneerd volk. Ik ben heel blij voor Kimi en voor mijn land dat Mercedes hem steunt en een kans geeft. Dat verdient hij."

Wolff houdt vertrouwen in Antonelli

Mercedes-teambaas Toto Wolff is Antonelli's belangrijkste steunpilaar. En dat blijft zo, ondanks de crash. "Het heeft geen effect op ons besluit welke rijder we in 2025 naast George Russell zetten. Die knoop hakken we door op basis van vaardigheid en talent. Een mislukte training heeft daar geen invloed op. We weten exact wie wel capabel is en wie niet. En ik rem een jonge hond liever af. Een coureur sneller maken is lastiger."

In de aanloop naar het officiële debuut probeerde Wolff de druk nog van de ketel te halen. "Natuurlijk zijn de schijnwerpers hier op hem gericht. Een sprong in het diepe. Ik vertelde hem daarom dat er geen hond naar de eerste training kijkt. Dat hij vooral de dag moest plukken. Maar ja: het is en blijft heftig voor een 18-jarige. Hij moet nog leren zwemmen."

ANP Teambaas Wolff houdt zijn ogen gericht op Antonelli

"Het is aan ons om de verwachtingen te temperen. Bezweek Kimi onder de druk? Spinde hij vanwege de schijnwerpers? Misschien, maar we hebben al genoeg gezien. Zijn eerste rondjes waren overweldigend. Een ruwe, pijlsnelle diamant."

Mercedes-coureur in 2025?

Dat Antonelli vanaf volgend seizoen Lewis Hamilton vervangt bij Mercedes is het slechtst bewaarde geheim van de F1-paddock. De zevenvoudig kampioen is zelf een van de pleitbezorgers. "Ik vind al heel lang dat het team Kimi moet kiezen. We volgen hem al een paar jaar op de voet."

Hamilton weet dat het prima kan uitpakken. "Soms kun je beter voor jong talent kiezen dan voor jaren ervaring. De tijd zal het leren. McLaren deed het met mij en ik viste net naast de wereldtitel. Kimi gaat werken met een topcrew, maar we moeten wel beseffen dat hij nog zo jong is. Een paar jaar geleden stond hij nog als 'gridkid' op de startopstelling en schudden we elkaar de hand. Nu voel ik me opeens heel oud."

En dan is er nog die ene slotvraag. Wordt het Andrea, Kimi, of Andrea Kimi? "Ik vind Andrea mooier klinken, maar het zal wel Kimi worden", zegt 'Tonio' Liuzzi. Logisch. Waar het Italiaanse hart vol van is. Fin Kimi Räikkönen was in 2007 de laatste coureur die wereldkampioen werd met Ferrari.