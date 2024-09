AFP Max Verstappen

NOS Sport • vandaag, 09:29 Gaat McLaren Verstappen en Red Bull Racing op de Italiaanse pijnbank leggen? Louis Dekker verslaggever Formule 1

Louis Dekker verslaggever Formule 1



"Ik begrijp het nog niet helemaal. De auto was extreem lastig te besturen in de kwalificatie, vooral in de beslissende fase. We werden steeds langzamer. Het werkte voor geen meter."

Gelaten deed Max Verstappen zijn verhaal. "De balans was compleet zoek. Ik heb het nog nooit zo erg meegemaakt. Ik moet proberen positief te blijven. Schreeuwen helpt niet."

'Winnen kan ik vergeten'

De wereldkampioen maakt zich vanaf startplek zeven geen illusies voor de race in Monza. Rivaal Lando Norris kan vanaf pole position een tik uitdelen en de spanning in het WK opvoeren. "Winnen kan ik vergeten", beseft Verstappen. "Onze race-simulatie zag er op papier best goed uit, maar alle concurrenten staan voor ons: McLaren, Ferrari en Mercedes."

"Ik zal proberen er nog iets van te maken, maar we zijn ook gewoon te langzaam. Alweer", verzucht Verstappen die niet meer verbloemt dat de alarmbel rinkelt. "Met een wagen die niet in balans is krijg je vanzelf last van je banden. Als een auto niet goed is in één rondje, is hij ook niet goed in de race."

NOS

Het sleutelwoord waar het allemaal om draait klinkt verraderlijk simpel: balans. Max Verstappen kaartte het al vaker aan. Het lukt zijn team nauwelijks meer om de aanvankelijk zo imponerende en dominante RB20 optimaal af te stellen. "Als we het ene probleem oplossen krijgen we er een ander probleem voor terug. Dat speelt al maanden. Ze luisteren wel naar me en we checken alles, maar het is lastig de oplossing te vinden. En tijdrovend."

De vierde startrij in Italië is een pijnlijk dieptepunt: als een auto niet optimaal in balans is kost dat tijd. In een sport waar duizendsten van seconden de doorslag geven kan dat het verschil maken tussen winnen en verliezen.

Pérez ploetert

Een wispelturige, onvoorspelbare auto raakt ook het zelfvertrouwen van een coureur. Dat is duidelijk te merken bij de geplaagde teamgenoot van Verstappen: Sergio Pérez. De ploeterende Mexicaan is de enige coureur van de vier winnende F1-teams die dit seizoen nog geen grand prix op zijn naam heeft geschreven.

Ook in Monza wordt het vanaf de achtste startplek een kansloze missie voor 'Checo'. Pérez wordt er moedeloos van. "We hebben veel tijd verloren met het opsporen van de issues. Die zijn alarmerend, maar we hebben geen quick fix. Ik heb het hele jaar al last, maar Max komt nu ook in de problemen. We hebben een snelle auto, maar we krijgen hem niet meer op de rails."

De neergang valt samen met de gestage opmars van McLaren. Het is duidelijk merkbaar in de statements van de coureurs. "De auto lag geweldig. Een genot om hiermee te racen", liet Norris optekenen na zijn eclatante zege in Zandvoort.

Verstappen heeft dergelijke oneliners ook aan de lopende band opgelepeld, vooral in 2022 en 2023. En ja, ook in de eerste maanden van 2024. Maar nu niet meer. "We hebben niet meer de snelste auto. McLaren is ons voorbij."

AFP Lando Norris na zijn zege in Zandvoort

Zijn voorsprong in het WK lijkt comfortabel, maar Verstappen beseft het in Monza terdege: als zijn equipe punten blijft morsen, komen vroeg of laat beide wereldtitels in gevaar. "Het gaat hard achteruit als het zo doorgaat. Maar dat heb ik altijd gezegd."

"Bovendien: we hebben in de eerste seizoenshelft een paar races gewonnen die we eigenlijk niet hadden moeten winnen", doelt hij op races als Canada en Imola, waar Mercedes en McLaren de favorieten waren.

Zes races op rij geen zege?

Het dubbele F1-duel kan een bloedstollende finale krijgen. Het is Max versus Lando, maar ook Red Bull versus McLaren. Fans en televisiekijkers focussen vooral op de coureurs, maar voor de renstallen is het wereldkampioenschap voor constructeurs minstens zo belangrijk. Want: lucratief.

"Alles draait bij ons om het teambelang. Dat hamert de leiding er echt in", zegt Oscar Piastri (McLaren). Gevolg: de jonge Australiër hoeft nog niet aan de kant voor zijn teamgenoot. "Misschien verandert dat in de eindfase van het seizoen, als we beide titels kunnen pakken."

McLaren oogt solide, snel en drijft op rust en teamspirit. Het contrast met Verstappens brigade oogt groot. De Bulls begonnen het seizoen met een storm rond de in opspraak geraakte teambaas Christian Horner en kampen nog steeds met tegenstrijdige belangen en meningen. Niemand kan het verband keihard aantonen, maar de duikvlucht qua resultaten kan niet geheel toevallig zijn. "Ik kan alleen maar mijn best doen", reageert Verstappen nuchter.

De 26-jarige titelverdediger heeft al vijf races op rij niet gewonnen en de volgende GP-bijrol lijkt op komst. Zes races op rij zonder Verstappenzege? Dat is al jaren niet gebeurd, maar het is een realistisch scenario. Voor het eerst sinds 2020, toen Verstappen nog op nul wereldtitels stond.

"Gelukkig pakken McLaren, Ferrari en Mercedes ook punten van elkaar af. Daardoor kon ik tot nu toe de schade redelijk binnen de perken houden, maar het is duidelijk dat dit niet zo door kan gaan. Iedereen in het team begrijpt de urgentie. Niemand is hier blij mee. Ik ook niet."