Bij Verstappen vertrokken topontwerper Newey naar F1-renstal Aston Martin

Topontwerper Adrian Newey gaat in maart 2025 na zijn vertrek bij Red Bull Racing aan de slag bij Aston Martin. Newey wordt in de Formule 1 gezien als een van de beste en meest invloedrijke ontwerpers.

"Zodra Adrian beschikbaar kwam, wisten we dat we dit moesten waarmaken", zegt teambaas Lawrence Stroll in een verklaring. "Onze eerste gesprekken bevestigden dat er een gedeelde wens was om samen te werken aan een unieke kans."