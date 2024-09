Red Bull Content Pool Newey schudt Alonso de hand, naast vader en zoon Stroll

NOS Sport • vandaag, 06:04 Aston Martin verkneukelt zich om komst Newey, Verstappen heeft hoofd bij eigen problemen Joost Smedema redacteur Formule 1 in Bakoe

Fernando Alonso is stellig. "Aston Martin is het team van de toekomst."

Ze staan slechts vijfde in het kampioenschap voor constructeurs, Alonso en Lance Stroll zijn negende en tiende in de WK-stand van de Formule 1. Toch is er bijna geen persconferentie of mediasessie in Bakoe waarin de naam van het team niet valt. Allemaal dankzij de nieuwste aanwinst: topontwerper Adrian Newey.

'Pen en papier niet voor de show'

Meer dan achttien jaar lang werkte hij voor Red Bull Racing. Newey ontwierp de auto's die Sebastian Vettel en Max Verstappen de wereldtitel bezorgden. Een meesterbrein wordt hij genoemd.

"Het was gaaf om langs zijn kantoor te lopen en alle tekeningen te zien. Zijn werkwijze met pen en papier is niet voor de show, het is echt uniek", zegt Daniel Ricciardo, van 2014 tot en met 2018 Red Bull-coureur.

Pierre Gasly, ook oud-Red Bull-rijder: "Ik zag hem aantekeningen maken op zijn bord in de fabriek en kon er weinig chocola van maken, maar op de baan werkte het."

AFP Adrian Newey eerder dit jaar

Newey, bijna altijd een potlood en schetsboek in de hand, werd na zijn vertrek de meeste gewilde man in de Formule 1. "Ik heb hem zeker een berichtje gestuurd", zegt Alonso, "zoals iedereen dat denk ik wel gedaan heeft. We hebben allemaal geprobeerd hem te overtuigen."

De 65-jarige Engelsman koos voor Aston Martin, het team van de ambitieuze eigenaar Lawrence Stroll, vader van coureur Lance. Sponsorgeld uit Saudi-Arabië brengt het team ongekende mogelijkheden. In Silverstone, vlakbij het F1-circuit, bouwt het team een nieuwe fabriek, inclusief eigen windtunnel.

"Dat is een game changer", zegt Alonso. "We gebruikten de windtunnel van Mercedes, maar waren natuurlijk beperkt in de momenten waarop we daar terecht konden."

"Met een nieuw deel van de fabriek dat net is geopend, de windtunnel die vanaf januari in gebruik gaat, de komst van Adrian én van Honda (motorleverancier vanaf 2026, red.) krijgt de visie van Lawrence echt vorm."

2026 is een sleuteljaar in de Formule 1. Vanaf dat seizoen gaat het reglement stevig op de schop. Teams moeten terug naar de tekentafel en laat dat de specialiteit van Newey zijn als het op ontwerpen aankomt. De nieuwe generatie auto's moet lichter, smaller en korter worden, Newey weet wat hem te doen staat.

Ik heb andere zorgen op het moment. Dat is iets om later over na te denken, Max Verstappen over een overstap naar Aston Martin

Teambaas Mike Krack kan een glimlach niet onderdrukken als hij praat over de toekomst van Aston Martin. "Als ik op de universiteit zou zitten, zou ik denken: dáár kan ik het meeste leren, daar wil ik werken. We worden op elk gebied aantrekkelijker door de komst van Adrian."

"Je kunt bovendien je zakelijke partners op een andere manier benaderen. En ook coureurs. Dit opent een hoop deuren voor de toekomst."

Ook de deur naar Max Verstappen. Zijn contract bij Red Bull Racing loopt weliswaar tot en met 2028, maar of hij dat uitdient, is de vraag. Verstappen wil niets anders dan de best mogelijke auto en als hij die niet langer bij Red Bull kan krijgen, zoekt hij zijn geluk ergens anders.

Red Bull Content Pool Juni 2023: Adrian Newey en Max Verstappen op het podium in Canada

Neweys project bij Aston Martin kan voor de Nederlander een uitweg zijn als Red Bull de problemen van de laatste maanden niet structureel kan oplossen, of als Verstappen onvoldoende vertrouwen heeft in de nieuwe auto die zijn team bouwt voor 2026.

Vragen over een overstap wimpelt hij in Bakoe af. "Ik heb andere zorgen op het moment. Het is iets om later over na te denken, maar niet nu."

Of Aston Martin door de komst van Newey het te kloppen team wordt in 2026? "Dat weet ik niet", ontwijkt Verstappen de vraag. "Ik houd me niet bezig met dat soort dingen. Ik heb er geen invloed op, er liggen genoeg andere problemen op mijn bordje die we met het team proberen op te lossen."

Stoeltje voor Verstappen?

Verstappen kan bij Aston Martin de plek overnemen van Lance Stroll, maar dat zou betekenen dat de vader en eigenaar zijn zoon opzij schuift.

De andere optie is het stoeltje van tweevoudig wereldkampioen Alonso. 43 jaar inmiddels, maar Alonso heeft zich wel tot 2026 vastgelegd bij Aston Martin. Wat hij daarna gaat doen? "Racen. En in de jaren daarna? Ook racen. In de Formule 1 of in een andere klasse."

"Maar hoe dan ook doe ik dat binnen de familie van Aston Martin. Ik wil plezier beleven aan de mooie toekomst hier."