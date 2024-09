Verstappen baalt van laatste aanpassingen aan auto: 'Was een stap achteruit'

Leclerc: 'Hopelijk lukt het nu wel om te winnen'

Net als in 2021, 2022 en 2023 start Charles Leclerc in Azerbeidzjan vanaf poleposition. De Ferrari-coureur was zaterdagmiddag alweer de allersnelste in Bakoe. Maar garantie op succes in de race gaf het de Monegask nog niet. Sterker nog, hij won er nog nooit. Maar daar moet nu verandering in komen, wat hem betreft.

"Ik heb hier veel op pole gestaan, maar ik had niet altijd de auto om ook te winnen. In 2022 hadden we dat wel, maar toen ontplofte mijn motor. Hopelijk lukt het nu eindelijk eens. Over het algemeen hebben we wel een sterke raceauto dit seizoen."

Voor zijn teamgenoot Carlos Sainz zat er tijdens de kwalificatie niet meer in dan een P3. "Daar ben ik blij mee op een circuit dat me nooit echt gelegen heeft. Het was heel close vandaag, er zat maar een paar tienden tussen de vier topteams en dat zal in de race niet anders zijn."

Oscar Piastri wist zich tussen de twee Ferrari-coureurs als tweede te kwalificeren. "Ik heb alles gegeven. Iets te veel zelfs, ik raakte de muur soms. Ik denk niet dat poleposition er voor mij inzat. Ik ben verbaasd dat Pérez en Verstappen niet vooraan staan, zij zagen er in de trainingen sneller uit dan in de kwalificatie."