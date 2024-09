ANP

NOS Sport • vandaag, 18:06 Getergde Verstappen saboteert persconferentie na opgelegde 'taakstraf' Louis Dekker verslaggever Formule 1

Louis Dekker verslaggever Formule 1



Het viel meteen al op in de officiële FIA-persconferentie pal na de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De antwoorden van Max Verstappen waren ultrakort. Er kwam weinig zinnigs uit, lopende volzinnen waren op één hand te tellen en de wereldkampioen ontweek behendig alle vragen. Een korte bloemlezing? "Ik geef antwoord. Maar niet veel. Misschien ligt het aan mijn stem?"

Het chagrijn lag in ieder geval niet aan het resultaat. De WK-leider start in Singapore verrassend op de eerste rij. Nee, er zat iets anders dwars. En flink ook. Wat? Dat werd snel duidelijk toen Verstappen vragen kreeg over de moeizame race in Azerbeidzjan en de belabberde trainingsdag in Singapore.

Hoe kon het dat zijn RB20 in de kwalificatie plotseling veel beter presteerde dan in de trainingen? De relevante vraag bleef grotendeels onbeantwoord. "Daar kan ik helaas geen antwoord op geven. Voor je het weet krijg ik een boete. Misschien ontslaan ze me dan wel!"

Taakstraf

Verstappen beet van zich af vanwege de door de autosportfederatie opgelegde taakstraf. In de eerste FIA-persconferentie blikte hij in klare taal terug op zijn belabberde race in Bakoe. "The car was fucked", zei hij. Onacceptabele schuttingtaal, oordeelde de FIA. Er volgde een tik op de vingers: Verstappen moet een 'taak van publiek belang' uitvoeren.

Verstappen nam revanche na de kwalificatie en zorgde ervoor dat de persconferentie volledig in de soep liep. Rivaal Lando Norris (pole position) en Lewis Hamilton (derde) probeerden het hoofd er nog bij te houden, maar kwamen nog amper aan het woord. En Verstappen? De 26-jarige Red Bull-coureur hield stug vol. "Ik wil geen verkeerde dingen zeggen."

NOS

De sfeer in het zaaltje werd met de minuut ongemakkelijker. Pijnlijke stiltes volgden. En vervolgens kwam de vraag der vragen. Was Verstappen niet bang dat hij met zijn gedrag een nieuwe straf uitlokt? "Consequenties? Geen commentaar!"

De knock-out kwam daarna. Verstappen verontschuldigde zich eerst nog bij de FIA-gespreksleider. "Het is niet gericht op jou." Maar het was glashelder: hij zou geen enkele vraag meer fatsoenlijk beantwoorden tijdens de persconferentie. "Stel die vragen straks maar buiten."

En zo geschiedde. Terwijl zijn McLaren-rivaal Norris giechelend naar buiten stapte, dook een twintigtal journalisten op Verstappen, die meteen door de FIA-perschef de mond werd gesnoerd. "Je moet eerst naar de televisiecamera's."

Blijkbaar delen ze zomaar boetes en straffen uit als je iets zegt dat verkeerd valt. Dan praat ik liever zo weinig mogelijk. Max Verstappen

"Oké, dan doen we het lopend", overrulede Verstappen, die op weg naar het trappenhuis de regie weer overnam en de beloofde antwoorden aan de voorzichtig meestrompelende journalisten serveerde.

"Ik vind het belachelijk wat er eerder deze week is gebeurd. Echt krankzinnig. Waarom zou ik dan nog echte antwoorden geven in de persconferentie? Blijkbaar delen ze zomaar boetes en straffen uit als je iets zegt dat verkeerd valt. Dan praat ik liever zo weinig mogelijk en spaar ik mijn stembanden. Dan doen we die interviews gewoon op een andere plek."

"Ze willen kennelijk een punt maken. Coureurs waarschuwen en de zaak op scherp zetten. De regels en gedragscodes in het boekje scherper volgen. Blijkbaar hadden ze mij op het oog om een voorbeeld te stellen. Dat vind ik heel raar. Ik heb niet tegen iemand gescholden of zo. Ik zei gewoon iets over mijn auto. Ik denk niet dat ik echt iets naars of slechts heb gezegd. Ik snap best dat je niet iemand publiekelijk verbaal mag aanvallen. Ook niet als de emoties hoog oplopen. Maar ik heb echt niks geks gedaan."

Verstappen voelt zich gesteund door andere coureurs en de Formule 1-teambazen. "Ja. Het is echt heel duidelijk wat iedereen vindt. De een is er wat openhartiger over en uit het misschien wat steviger dan de ander, maar we zijn het met elkaar eens."

Terwijl de persvoorlichter van Red Bull Racing verwoede pogingen doet om Verstappen bij de geschreven pers weg te halen, presteert één journalist het nog er een vraag tussen te persen over de verrassend goede uitgangspositie voor de race. Waar kwam die omslag opeens vandaan?

"Het was moeilijk, maar we zijn als team kalm gebleven en het is gelukt de auto veel beter af te stellen. Hij reed een stuk prettiger. Perfect is het nog niet, maar het is lang geleden dat ik me zo lekker voelde in de cockpit. We hadden verwacht heel slecht voor de dag te komen hier. Dan is een tweede startplek gewoon prima. Het geeft ook hoop voor de volgende races."