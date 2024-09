Reuters Max Verstappen tijdens de kwalificatie in Singapore

NOS Sport • vandaag, 12:39 • Aangepast vandaag, 16:23 Norris pakt poleposition in Singapore, Verstappen ook op eerste startrij

Max Verstappen heeft de tweede startpositie veroverd voor de Grand Prix van Singapore. Lando Norris pakte poleposition, met twee tienden voorsprong op de kampioenschapsleider. Lewis Hamilton completeert de top drie.

Norris heeft zo een ideale uitgangspositie voor de race op zondag, waar hij gaat proberen om weer punten terug te pakken op Verstappen, die vooralsnog het kampioenschap leidt.

De grote tegenvallers van de dag waren de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Zij waren goed begonnen aan het weekend in de vrije trainingen, maar kenden pech in de kwalificatie. Zij sloten de sessie af als negende en tiende.

Sainz eindigde zijn kwalificatie zelfs in de muur na een crash. Ook Sergio Pérez kon niet imponeren. De teamgenoot van Verstappen kwalificeerde slechts op de dertiende plaats.

Niet alleen Sainz had moeite met de baan, diverse coureurs klaagden over een gebrek aan grip. Grote ongelukken bleven echter uit in Q1 en Q2. Franco Colapinto raakte met zijn Williams licht de muur in de eerste sessie en ook George Russell kon geen grip vinden. Alle acht rijders uit de top vier-teams bereikten echter gewoon Q2.

Vroege uitschakeling Pérez

Dat gold ook voor Colapinto, die opnieuw imponeerde in Singapore en zich uiteindelijk als twaalfde kwalificeerde, slechts één plaats achter Alex Albon. De jonge Argentijn was slechts zeven duizendsten van een seconde langzamer dan zijn ervaren teamgenoot.

Verstappen bleef op zijn beurt goed in de buurt van Norris en wilde daardoor in Q2 zijn banden sparen. In zijn eerste poging reed hij op gebruikte banden, wat lang goed ging, tot hij in de laatste bocht bijna de controle verloor. Met volle snelheid schoot de kampioenschapsleider van de baan, maar hij hield zijn Red Bull met kunst- en vliegwerk uit de muur. Op vers rubber zette hij uiteindelijk de tweede tijd neer en bereikte hij Q3. Zijn teamgenoot Sergio Pérez haalde dat niet, hij kwalificeerde zich als dertiende.

Crash Sainz in Q3

In de laatste sessie ging Verstappen de strijd aan met Norris, maar nog voor zij een tijd neer konden zetten werd de rode vlag gehesen vanwege de crash van Sainz. Toen de baan weer hersteld was, konden de overige coureurs weer het circuit op.

Reuters Carlos Sainz crasht in de laatste kwalificatiesessie

In de laatste minuut zette elke coureur vervolgens zijn snelste ronde van Q3 neer. Piastri noteerde een degelijke tijd, maar was uiteindelijk ruim vier tienden langzamer dan Norris, die een tijd neerzette waar niemand nog onder kon duiken. Verstappen beperkte de schade en kwalificeerde zich als tweede.

Leclerc, op voorhand toch een van de favorieten voor pole, kwam tekort. De Ferraricoureur kwalificeerde zich in eerste instantie als zevende, maar raakte zijn tijd kwijt, waardoor hij terugzakte naar de negende plaats.

Norris was ook in de vrije trainingen al op dreef. In de derde training, eerder vandaag, was hij bijna een halve seconde sneller dan de nummer twee. Verstappen had op zijn beurt in het begin van het weekend problemen met de auto, maar heeft dus net op tijd de juiste afstelling gevonden. Zondag om 14.00 uur strijden de kampioenschapskandidaten tegen elkaar in de race.