EPA Franco Colapinto

NOS Sport • vandaag, 17:43 'De Argentijnse Verstappen' Colapinto verrast in Formule 1: 'Hij is een racemonster'

Hij is pas 21 jaar en nog maar bezig aan zijn vierde raceweekend in de Formule 1, maar Franco Colapinto is hard op weg naam te maken in de koningsklasse van de autosport. Met bravoure sprokkelde de Argentijn al vier punten bijeen in het WK-klassement.

"Hij is een hele rustige en sociale jongen, maar wanneer dat helmpje opgaat, is het een racemonster", vertelt MP Motorsport-teambaas Sander Dorsman, die Colapinto de afgelopen negen jaar onder zijn hoede had.

De crash van de Amerikaan Logan Sargeant op het circuit van Zandvoort dit jaar was een typisch gevalletje 'de een zijn dood is de ander zijn brood'. Williams Racing had genoeg gezien van Sargeant en besloot de jonge Colapinto het seizoen af te laten maken.

Dat resulteerde voor de Argentijn vervolgens in een twaalfde plaats in Monza, een achtste plaats in Bakoe en een elfde plaats in Singapore. Goede resultaten op lastige circuits. In Singapore maakte hij ook indruk met zijn geweldige start, waar hij meteen vier coureurs voorbij stevende.

Reuters Franco Colapinto in actie in Singapore

"Het was heerlijk om naar te kijken. Hij schoot als een komeet uit de startblokken, dat was een briljante start. En als je ziet hoe hij presteert op deze verschillende circuits, dan is het wel een blijvertje", zei voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers in de laatste Formule 1-podcast.

'Gouden ticket'

MP Motorsport-teambaas Dorsman werkt al sinds 2015 met Colapinto, dit jaar nog in de Formule 2, maar moest de Argentijn in augustus dus afstaan aan Williams Racing.

"Dat was voor ons en voor hem een schok, maar het is voor hem natuurlijk ook een gouden ticket. Als je ziet hoe hij zichzelf nu neerzet in de Formule 1, op banen die hij niet kent, dan mag je daar heel trots op zijn."

'Colapinto voorbeeld dat het niet alleen om geld draait'

Helemaal omdat de Argentijn niet dezelfde achtergrond heeft als vele andere coureurs. Colapinto komt uit een arm gezin en daardoor stond het leven van de jonge coureur al vroeg op zijn kop. Hij moest alleen naar Europa afreizen voor zijn carrière en moest zijn familie achterlaten.

Dorsman: "Als er iemand uit zijn gezin langskwam, was dat meestal zijn vader en heel soms zijn moeder alleen. Ik heb zijn zus nog nooit ontmoet. Hij ging vaak ook maar één keer per jaar naar huis, dat was met Kerstmis. Dat zegt ook wel genoeg over hoe het budgettair zat."

Bij MP Motorsport was het dan ook altijd flink puzzelen om de Argentijn aan het racen te houden. "Wij moesten ook budget voor hem zoeken in alle hoeken en gaten. Zijn management is ook altijd heel actief geweest om geld op te halen in Argentinië. Dat gaat nu hij in de Formule 1 zit wat makkelijker dan toen."

'Argentijnse Verstappen'

De goede prestaties van Colapinto zorgen namelijk voor opwinding in zijn thuisland. Het is 23 jaar geleden dat er voor het laatst een Argentijnse coureur meedeed in de Formule 1 (Gastón Mazzacane). Maar nu is er een nieuwe Formule 1-held in het Zuid-Amerikaanse land.

Dat enthousiasme werd deze week goed duidelijk toen bij een evenement in de Williams-fanzone de hal volstond met fans uit zijn vaderland die met Argentijnse vlaggen zwaaiden en Colapinto toezongen.

"We hebben dat zelf ook meegemaakt. Toen hij in de F2 kwam waren we in de winter in Argentinië. De straten stonden vol met mensen die zijn naam scandeerden. Daar moesten we erg om lachen, maar de mensen zijn daar heel gepassioneerd en zien hem als een nieuwe sportheld", vertelt Dorsman.

Voormalig Argentijns F1-coureur Miguel Ángel Guerra heeft dat ook. Hij liet in Argentijnse media weten hoe enthousiast hij is geworden over Colapinto. "We hebben een indrukwekkende coureur. Hij is de Argentijnse Verstappen."

Die vergelijking met Verstappen wil Dorsman niet maken. "Maar wat wel vergelijkbaar is, is dat hij ervoor heeft gezorgd dat meer mensen in zijn land interesse hebben in de autosport. Dat heeft hij zelf afgedwongen."

Toekomst

Het is nu de vraag hoe de toekomst van de Argentijn in de Formule 1 eruit gaat zien. Waarschijnlijk heeft Colapinto volgend jaar geen stoeltje. Bij Williams moet hij plaatsmaken voor Carlos Sainz.

Er is nog één stoeltje te vergeven voor het komende seizoen, bij Sauber. Dat team heeft alleen meer namen op het lijstje staan.

ANP Franco Colapinto krijgt uitleg van zijn team

Terug naar de Formule 2 is een optie. "We hebben contact met hem", vertelt Dorsman. "Maar ik schat die kans niet groot in. Het brengt hem ook niet veel om terug te gaan, hij heeft zich nu al in de hoogste klasse bewezen."