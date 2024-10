Reuters

NOS Sport • gisteren, 22:41 Verstappen loopt uit op bestrafte Norris bij GP Verenigde Staten, Leclerc wint

Charles Leclerc heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten op overtuigende wijze gewonnen. De Ferrari-rijder was een klasse beter dan de rest en pakte zijn derde zege van het seizoen. Zijn teamgenoot Carlos Sainz werd tweede, voor Max Verstappen.

Verstappens titelrivaal Lando Norris eindigde de race als derde, maar kreeg een tijdstraf omdat hij buiten de baanlimieten had ingehaald. Verstappen werd derde, liep drie punten uit en ligt nu 57 punten voor in het WK.

Norris haalde Verstappen vier ronden voor het einde in na een rondenlang gevecht, maar de inhaalactie van de Engelsman was niet reglementair.

Sla de carrousel over NOS

NOS

Verstappen zette meteen de aanval in bij de start. Hij gooide zijn Red Bull aan de binnenkant bij Norris, die op poleposition startte. Beide coureurs schoten even buiten de baan, waardoor Charles Leclerc in zijn Ferrari naar de kop ging. Verstappen lag tweede, Norris vierde achter Carlos Sainz.

Later in de eerste ronde zette Sainz de aanval in bij Verstappen, waarna de Nederlander opnieuw buiten de baan schoot. Verstappen hield de derde positie wel. Het gevecht ging door tot en met de derde ronde, toen de safety car de baan op moest komen na een crash van Lewis Hamilton. De Engelsman startte de race als zeventiende na een mislukte kwalificatie en vloog vroeg van de baan, op dezelfde plek als waar zijn teamgenoot George Russell in de kwalificatie crashte.

Reuters De start van de Grand Prix van de Verenigde Staten

Na de herstart zette Sainz wederom druk op Verstappen, maar ditmaal kwam het niet tot een echte aanval. Leclerc liep gecontroleerd weg, terwijl Sainz over de radio zei dat hij een motorprobleem had. De Spanjaard verloor even wat tijd, maar het euvel leek even later opgelost.

Norris kon het tempo van de top drie niet volgen en reed alleen op de vierde plek.

Pitstops

Sainz was de eerste van de toprijders die een pitstop maakte. Verstappen volgde vier ronden later en kwam achter Sainz terecht, die sneller was op de versere banden.

Na de eerste pitstops lag Leclerc nog steeds vooraan, en reed Verstappen vier seconden achter Sainz. Norris stopte nog later en reed weer 6,4 seconden achter Verstappen, maar wel op veel betere banden.

Verstappen had geen tempo op de hardere band, terwijl de McLaren van Norris juist goed begon te lopen.

Gevecht

Met nog negen ronden te gaan opende Norris de aanval op Verstappen, die de eerste poging pareerde. Rondenlang zat Norris vlak achter Verstappen, maar hij kwam er lange tijd niet voorbij.

Pas vier ronden voor het einde slaagde de poging van Norris, al ging hij wel even buiten de baan. Norris leek derde te worden, maar vanwege een tijdstraf van vijf seconden eindigde hij als vierde.