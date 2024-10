Norris pakt pole in Verenigde Staten na crash landgenoot, Verstappen start op P2

In de slotfase van de laatste kwalificatiesessie was Verstappen bezig met een goede ronde, maar de Nederlander kon zijn snelle ronde niet afmaken vanwege een crash van Mercedes-rijder George Russell.

Sterk weekend

"We racen eindelijk weer", zei hij na de sprintrace. "Ik ben zo blij dat ik weer kon pushen. De auto was echt beter dan voor de wekenlange pauze."

Hamilton sneuvelt snel

Maar dat alles bood op voorhand geen garantie op een goede kwalificatie. Dat bleek wel bij Lewis Hamilton. De Brit was vrijdag nog lange tijd op weg naar poleposition bij de sprintrace en is normaal gesproken heel snel in Austin, maar was nu in de kwalificatie voor de hoofdrace snel klaar. Hij kwalificeerde zich uiteindelijk als negentiende.

Verstappen kende geen problemen en was zowel in de eerste als de tweede kwalificatie de snelste.

Dat was in de derde kwalificatie anders. Lando Norris was na de eerste neergezette ronde nipt sneller dan de Nederlander. De Red Bull-coureur was vervolgens in zijn tweede ronde hard op weg om alsnog naar poleposition te rijden, maar toen gooide Mercedes-coureur George Russell roet in het eten.