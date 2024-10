Reuters

NOS Sport • vandaag, 08:25 Verstappen heeft iets meer lucht in Texas: 'Eindelijk een beetje als vanouds' Louis Dekker verslaggever Formule 1

Louis Dekker verslaggever Formule 1



De Formule 1 krijgt vandaag de gedroomde startrij in de Amerikaanse grand prix: McLaren-coureur Lando Norris was in de kwalificatie nipt sneller dan Max Verstappen.

De regerend kampioen kon in de slotseconden zijn tijd niet verbeteren na een crash van George Russell. "Heel jammer dat ik dat rondje niet af kon maken. Pole position was haalbaar, maar dit zijn dingen die kunnen gebeuren. In ieder geval was de auto weer competitief. Het is lang geleden dat het zo goed voelde. Ik kan me niet eens meer herinneren wanneer."

Beste rondje ooit

Norris profiteerde van Russell's crash. De 24-jarige Brit kreeg de eerste startplek in de schoot geworpen en stapte aangenaam verrast uit. "We lopen het hele weekend achter de feiten aan. Ik had dit echt niet verwacht. Het was waarschijnlijk mijn beste rondje ooit. Deze kan ik echt niet nogmaals neerzetten."

Norris wakker geschud

Norris rekent zich niet rijk. "Ik verwacht een erg moeilijke race. Max is hier ontzettend rap, maar de Ferrari's achter me ook. Het kan alle kanten op, maar ik geloof dat ik hier niet de snelste auto heb." Norris is wakker geschud. De afgelopen maanden was hij Verstappen vaak de baas. Hij verkleinde het gat in de WK-stand, maar speelde in de sprintrace opeens een bijrol.

Het beeld is in Texas gekanteld. Niet WK-leider Verstappen, maar de runner-up moest de schade beperkt houden op het Circuit of the Americas. Verstappen won de sprintrace, terwijl zijn belager in de slotronde nog een positie verloor aan Carlos Sainz (Ferrari) en als derde over de streep kwam.

AFP

De consequentie: de kloof tussen Verstappen en Norris is gegroeid van 52 naar 54 punten. Die twee puntjes lijken op het eerste gezicht geen halszaak, maar McLaren straalde niet uit dat het team in Texas gaan oogsten. Norris' zelfvertrouwen incasseerde in de sprint een klein deukje, Verstappen kreeg na pakweg vier moeizame maanden een mini-boost door de sprintzege.

De uitdager gaf het na de sprint toe. "Ik heb geen moment gedacht dat ik Max kon aanvallen. Iedereen lijkt te denken dat we overal de beste zijn en dat winnen vanzelf gaat, maar dat is onzin. We waren bij de vorige grand prix in Singapore veruit de snelste, maar hier was Ferrari in de slotfase een klasse apart. Ik probeerde Sainz achter me houden, maar had geen schijn van kans."

NOS

Voor Verstappen was het lang geleden dat hij als eerste over de streep kwam. "Dit was eindelijk een beetje als vanouds. Maandenlang was mijn auto niet goed genoeg om te winnen. In een kwalificatierondje kun je nog wel wat problemen maskeren, maar in een grand prix niet", zei hij na de sprintzege. De drievoudig kampioen klonk opgelucht. "Fijn dat ik weer kon pushen en mijn eigen race kon rijden. De afgelopen tijd moest ik vooral veel in de spiegels kijken."

Geschenk

Is de RB20, die hij vorige maand nog een 'onbestuurbaar monster' noemde, opeens weer een ongenaakbare machine? Verstappen houdt een slag om de arm. "Ik weet nog niet hoe goed mijn auto is met een volle tank, maar we begrijpen de auto nu beter. Daar hebben we heel lang naar gezocht. Perfect zal hij nooit zijn, maar we gaan wel de goede kant op."

De herfststop na Singapore was voor Red Bull Racing een geschenk uit de hemel. "Het gaf ons tijd om door te ontwikkelen. Dat kwam goed uit omdat veel dingen die gepland waren in de prullenbak zijn beland."

Concurrentie van Ferrari

Hamvraag is of Verstappen na acht 'nederlagen' eindelijk weer een grand prix op zijn naam kans schrijven. "Lastig te voorspellen. Iedereen heeft dingen geleerd door de sprintrace en de auto's aangepast. Ik moet niet alleen met Lando afrekenen. Ferrari is ook erg snel."

Het lek lijkt net op tijd boven bij Red Bull Racing. De Formule 1 maakt zich op voor de seizoensapotheose. Na Austin volgen nog vijf GP-weekends. Komt het voormalige RB20-monster op de resterende circuits ook goed uit te verf? Verstappen heeft al wel een indicatie. "We hebben een grote stap gezet en weten dat we heel goed zijn in snelle bochten. In langzame bochten presteren we iets minder. Het zal voor een deel van de circuits afhangen, maar het loopt allemaal een stuk makkelijker. Ik kan de bochten een stuk beter aanvallen nu."

Verstappen houdt er rekening mee dat McLaren een tijdelijk dipje heeft. "Ze lijken niet helemaal zichzelf hier, maar de afgelopen races waren ze overal sterk." En Norris' bewering dat McLaren de afgelopen races niet voortdurend de beste auto had? Die werkt bij Verstappen op de lachspieren. "Nou, ik weet zeker dat ík niet de snelste auto had. Dat zal iemand anders zijn geweest."