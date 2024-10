AFP Verstappen in gesprek met Norris

NOS Sport • vandaag, 02:08 Verstappen grijpt tweede startplek onder hoge druk in Mexico: 'Zijn rustig gebleven'

Drie moeizame trainingen en een afgepakte tijd in de beslissende kwalificatiesessie. Het mes stond Max Verstappen vannacht in Mexico op de keel, maar de wereldkampioen bleef overeind en start de race vanaf de tweede plek.

"We liepen achter de feiten aan", zei Verstappen, die de GP op het Autódromo Hermanos Rodriguez achter Carlos Sainz en voor Lando Norris zal starten. "De auto voelde niet best en het ging allemaal gewoon moeizaam. Het ging tijdens de kwalificatie al beter met de wagen, maar op de eerste rij wegrijden is een enorme prestatie."

Verstappen had op vrijdag last van een haperende motor en in de derde training van een gebrek aan grip. In Q3 begon hij met een zeer behoorlijke ronde, maar die werd ongeldig verklaard omdat Verstappen in de tweede bocht afsneed.

Daarna kwam alles dus aan op de zijn laatste rondje. "Het was eigenlijk een verschrikkelijk weekend tot nu toe. Maar we bleven rustig en hebben de auto toch weer wat weten te verbeteren."

Norris 'happyish' met P3

Verstappens directe achtervolger in de WK-stand is Lando Norris, die de race op P3 zal starten. De Brit kende geen vlekkeloze kwalificatie. "Ik ben er redelijk tevreden mee: happyish."

Dat hij als derde start hoeft voor Norris geen probleem te zijn. Hij raakte dit seizoen meerdere keren zijn koppositie kwijt na een slechte start. Bovendien is de aanloop naar de eerste bocht op het circuit in Mexico-Stad erg lang, waardoor degene die van pole wegrijdt vaak wordt ingehaald.

"We staan er goed voor", aldus Norris. "Er zat vanavond niet meer in mijn wagen dan dit. In de eerste twee sessies ging het nog, maar in Q3 was de auto moeilijk te besturen."

Deceptie voor Pérez

De grootste verliezer van de kwalificatie was Sergio Pérez. De Mexicaan hoopte zijn seizoen in eigen land nog wat kleur te geven, maar was na de eerste sessie al klaar. Hij start als achttiende.

"Het is teleurstellend", zei Pérez bij ViaPlay, waar hij vooral wees op een probleem met zijn remmen. "Ik ben aan het worstelen, heb hetzelfde probleem als in Austin. Ik kan de auto niet in toom houden en dat is iets dat we als team moeten herstellen."

"Als coureur houd je rekening met technische problemen, maar dit is te veel. Helaas gebeurt het ook nog eens op de verkeerde plek voor mij."