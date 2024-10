Reuters

NOS Sport • gisteren, 20:37 • Aangepast vandaag, 00:15 Sainz verovert poleposition in Mexico, tevreden Verstappen tweede voor Norris

Carlos Sainz van Ferrari heeft de poleposition voor de Grand Prix van Mexico veroverd. Max Verstappen noteerde de tweede tijd in de kwalificatie in Mexico-Stad.

"Gisteren reed ik bijna geen ronden. We moesten veel inhaalwerk doen. Ik stond onder veel druk en toen werd mijn eerste rondetijd afgepakt. Ik ben erg blij om op de eerste rij te staan, ik had niet verwacht dat dit mogelijk was", zei Verstappen na de kwalificatie.

Verstappens titelrivaal Lando Norris van McLaren start de wedstrijd op de derde plek.

De poleposition is altijd een goede uitgangspositie, maar de derde plek hoeft voor Norris geen probleem te zijn. Bij de start is de sprint naar de eerste bocht zó lang, dat een goede slipstream ervoor kan zorgen dat je zo de eerste plek overneemt, nog voor de eerste bocht.

Pérez en Piastri de pineut

Als het woord bijltjesdag ergens toepasselijk voor is, is het voor de eerste sessie van de kwalificatie. McLaren-rijder Oscar Piastri (P17) en Red Bull-coureur Sergio Pérez (P18) waren meteen klaar. Vervelend voor Piastri en McLaren, die met Ferrari en Red Bull vechten om de constructeurstitel, en een drama voor lokale held Pérez.

Reuters

De Mexicaan beleeft een dramatisch seizoen en de uitschakeling in Q1 is een zoveelste dieptepunt in 2024.

De tweede sessie kwam voortijdig ten einde vanwege een crash van Yuki Tsunoda (RB). De Japanner lag elfde, en zijn poging om de top tien in te geraken eindigde in de barrière.

Baanlimiet

In de eerste poging van Verstappen in het beslissende deel was hij ruim een halve seconde sneller dan Norris, die geen ideale ronde kende. Verstappen raakte zijn tijd echter kwijt, omdat hij de tweede bocht afsneed.

De tweede ronde was wel geldig voor Verstappen, die na een slechte training de tweede tijd veroverde.

Eerder op de zaterdag reed Verstappen de vierde tijd in de derde vrije training voor de Grand Prix van Mexico. De Red Bull Racing-coureur klaagde over de grip in zijn auto, terwijl McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris de snelste tijden noteerden.

"Dit werkt voor geen fucking meter", zei Verstappen over de radio.